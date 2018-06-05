Начальник Генштаба ВС РА посетил Арцах

В рамках военного сотрудничества двух армянских республик 4-5 июня с рабочим визитом в Армии обороны побывала делегация во главе с начальником Генштаба Вооруженных сил Армении, генерал-майором Артаком Давтяном. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Республики Арцах.

В сопровождении министра обороны Арцаха, командующего Армией обороны Левона Мнацаканяна начальник Генштаба ВС РА побывал на ряде направлений передовой.

В ходе проведенных мероприятий были уточнены текущие проблемы и перспективы развития взаимного сотрудничества,

Артак Давтян высоко оценил нынешний уровень боевой подготовки и последовательные шаги, направленные на развитие военно-технических возможностей Армии обороны.

По завершении визита руководители ВС двух армянских республик уточнили ближайшие планы в контексте двустороннего сотрудничества.