Никол Пашинян встретится с активистами, перекрывающими дороги к Амулсару

Жители Джермука и соседних сел уже второй день перекрывают дороги к Амулсарскому месторождению. В области Вайоц дзор люди против продолжения строительных работ на месторждении.

В беседе с Hetq.am житель Джермука Вазген Галстян сообщил, что сегодня активисты имели телефонную беседу с начальником Полиции Валерием Осипяном, который предложил разблокировать дороги и приехать в Ереван, чтобы встретиться с премьер-министром Николом Пашиняном.

Участники акции обсудили предложение начальника Полиции и решили продолжить акцию протеста, но вместе с тем группа из 10-15 человек направится в Ереван для встречи с Пашиняном.

По словам Вазгена Галстяна, с утра вдоль ведущей к месторождению дороги дежурили полицейские. Не смогли убедить активистов разблокировать дороги и начальник областного управления полиции и его заместители.

Вазген рассказал, что 7-8 активистов второй день контролируют четыре дороги к Амулсарскому месторождению. Десять дней назад джермукцы на четыре дня перекрыли дороги, но потом по призыву премьер-министра Пашиняна разблокировали их. Не получив после этого соответствующей реакции со стороны правительства, жители города и соседних деревень два дня назад возобновили акции протеста. “Ребочие не могут проехать на территорию месторождения, так как дороги перекрыты”,- отметил Вазген Галстян.

Напомним, что 24 мая вице-премьер Тигран Авинян встретился с участниками акций против Соткского и Амулсарского месторождений, после чего активисты решили прекратить акции протеста.

“Взаимопонимание есть в двух вопросах: природе не должен быть нанесен незаконный и неравномерный ущерб и экономика не должна оказаться в искусственно созданной критической ситуации. После поручения премьера провести прозрачную комплексную экспертизу работы уже начали выполняться. Об этом мы тоже говорили с гражданами”,- отметил Тигран Авинян.

Фото предоставлены Вазгеном Галстяном