После публикации Hetq.am Комиссия по этике предложила должностным лицам представить объяснения

Недавно мы писали об основанных в Чехии компаниях ряда армянских должностных лиц и их родственников. Речь, в частности, шла о Чрезвычайном и Полномочном после РА в Иране Арташесе Туманяне («Unitezza Group»), уже бывшем губернаторе Тавуша Овике Абовяне («ZIKATAR»), уже бывшем заместителе министре энергетических инфраструктур и природных ресурсах Карене Каграманяне («EDIKAR COMPANY») и сыне бывшего генпрокурора, ныне председателя Следственного комитета Агвана Овсепяна Мисаке Овсепяне («OMIRA»).

Мы сообщили о том, что посол, губернатор и замминистра не задекларировали свои доли в чешских компаниях, а Абовян и Каграманян были зарегистрированы директорами, на что по закону не имели права.

Нас интересовало, какие шаги предприняла Комиссия по этике высокопоставленных должностных лиц в отношении указанных чиновников. Сегодня из Комиссии сообщили, что в рамках правовых процедур Арташесу Туманяну, Овику Абовяну, Карену Каграманяну предложено представить объяснения. Комиссия обещала по завершении всех процедур предоставить дополнительную информацию.

Напомним, что сразу после нашей публикации посол Туманян прислал в редакцию объяснение, а вот Абовян и Каграманян сохранили молчание.

“Опубликованная информация стала для меня неожиданностью, так как в 2009 г. я представил в соответствующие органы Чехии заявление о роспуске компании (имеется в виду ООО «Unitezza Group». – Авт.). Я благодарен сайту за сведения и сейчас собираюсь предпринять определенные шаги для выяснения обстоятельств, в том числе связанных с моей декларацией”,- сообщил посол. Однако в реестре Чехии до сих пор нет данных о роспуске компании или других подобных процессах (см.ниже).

В публикации также отмечалось, что Карен Каграманян, который в 2004-2018 гг. занимал должность руководителя аппарата Министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов, в феврале этого года был назначен заместителем министра, однако декларацию по случаю вступления в должность в 30-дневный срок не представил.

Комиссия пояснила, что по закону РА “Об общественной службе”, если должностное лицо, имеющее обязательство представить декларацию об имуществе и доходах, в 15-дневный срок после прекращения своих полномочий назначается на другую должность, которая тоже предполагает предоставление декларации, то не представляет декларацию на день прекращения должностных обязанностей и вступления в новую должность. Иными словами, поскольку Каграманян в день освобождения от должности руководителя аппарата, то есть 22 февраля, был назначен заместителем министром, он не представил декларацию.

Однако 4 июня премьер-министр Никол Пашинян освободил К.Каграманяна от должности врио замминистра согласно собственному заявлению. Если в течение 15 дней он не получит должность, предусматривающую представление декларации об имуществе и доходах, то обязан будет представить этот документ на день прекращения должностных обязанностей. То же самое касается Овика Абовяна, который по решению правительства 1 июня был освобжден от занимаемой должности согласно собственному заявлению.