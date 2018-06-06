Арарат Мирзоян пообещал активистам, что первая проверка будет проведена на Амулсарском месторождении

Первый вице-премьер Армении Арарат Мирзоян встретился с протестующими против эксплуатации Амулсарского месторождения активистами. Последние уже несколько дней перекрывают дороги, ведущие к Амулсару.

Встреча состоялась вчера вечером в здании правительства. Несмотра на то, что начальник Полиции Валерий Осипян обещал участникам акции встречу с премьер-министром Николом Пашиняном, житель Джермука Вазген Галстян сообщил, что вопросами Амулсара занимается непосредственно Арраат Мирзоян, поэтому было принято решение организовать обсуждение именно с ним.

В беседе с Hetq.am Галстян сообщил некоторые подробности встречи. С первым вице-премьером встретилась группа из 14 человек, в числе которых были как активисты из Джермука, так и представители общественной организации “Амулсар без месторождения” и Армянского экологического фронта.

Участники обсуждения высказали обеспокоенность эксплуатацией Амулсара. Выслушав мнения активистов и экологов, Арарат Меирзоян пообещал, что в рамках запланированных проверок на месторождениях страны первая будет проведена на Амулсаре.

Кроме того, активистам было обещано широкое участие в проверке представителей общественности.

Участники встречи предложили первому вице-премьеру вместо инспекционной проверки организовать на Амулсарском месторождении более широкомасштабную проверку.

“Арарат Мирзоян сказал, что обсудит с премьер-министром и правительством предложенные нами варианты и попытается как можно скорее найти решение. Честно говоря, мне показалось, что они не представляли всю степень серьезности проблемы, так как им была представлена поверхностная информация”,- отметил житель Джермука.

После встречи активисты решили прекратить все акции протеста и разблокировали дороги к месторождению.