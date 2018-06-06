Геворк Костанян: “Если я покину фракцию, то сложу депутатский мандат”

“Программа деятельности правительства, на мой взгляд, всего лишь меморандум целей”,- заявил сегодня на встрече с журналистами председатель парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам и правам человека Геворк Костанян. Напомним, что на завтравшнем внеочередном заседании Национальоного Собрания будет обсуждаться программа деятельности правительства.

По словам Костаняна, он не увидел в программе методологию осуществления целей, последовательность шагов.

На вопрос, проголосует ли фракция Республиканской партии за представленный документ, согласившись на условие проведения внеочередных выборов в течение года, Геворк Костанян ответил: “Если программа деятельности правительства будет одобрена нашей фракцией, это будет означать одобрение и другой программы. Прошу обратить внимание на следующее: поскольку я уже сказал, что это меморандум целей, то с этой точки зрения документ приемлем, но в плане путей достижения целей, выбора методики, последовательности шагов возможны многочисленные проблемы. А поскольку этих шагов нет, то я не могу дать оценку”.

В ответ на замечание о том, что руководитель фракции РПА Ваграм Багдасарян заявил, что депутатам-предпринимателям посоветовали выйти из фракции, Геворк Костанян сказал, что не принимал участия в принятии решений партии, так как не является членом РПА.

На вопрос, как с моральной точки зрения можно оценить ситуацию, когда после прихода к власти Республиканской партии депутаты-предприниматели вошли в эту политическую силу, а после ее ухода стали покидать РПА, Костанян ответил: “Я не буду затрагивать моральную сторону шагов моих коллег, но если бы я вышел из фракции, то сложил бы свой мандат, так как в парламент я прошел по квоте этой партии».

Касаясь намерения правительства Никола Пашиняна отказаться от рейтинговой системы голосования, председатель комиссии по государственно-правовым вопросам сказал: “Во многих странах, где от мажоритарной избирательной системы перешли к пропорциональной, в дальнейшем вновь вернулись к мажоритарной. В действительности целесообразность применения избирательной системы – это вопрос исключительно политической целесообразности”.