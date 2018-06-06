Среда, 06 июня
Օбщество

Армен Ашотян: “Сегодня мы не составляем абсолютное большинство, но мы остаемся наиболее широко представленной в парламенте политической силой”



Республиканская партия не составляет абсолютное большинство, но продолжает оставаться наиболее широко представленной в парламенте политической силой. Об этом заявил на брифинге в парламенте заместитель председателя Республиканской партии, председатель комиссии по внешним отношениям Национального Собрания Армен Ашотян.

Касаясь выхода из фракции РПА нескольких депутатов-предпринимателей, наш собеседник отметил, что это обусловлено возможными репрессивными действиями государственного аппарата. “Очевидно, что эти процессы являются логическим продолжением смены власти в исполнительном органе, и парламент становится более созвучным политическим настроениям общества в том смысле, что решающий голос уже не принадлежит Республиканской партии”,- отметил Ашотян. На вопрос, можно ли говорить о том, что предприниматели покинули фракцию РПА, опасаясь возможных репрессий, депутат-республиканец ответил: “Сегодня политические репрессии иногда пытаются завуалировать под процесс правосудия, но я хочу подчеркнуть: есть тенденция к селективному правосудию, что не будет способствовать реализации озвученных в ходе смены власти целей”.

Армен Ашотян не исключил, что фракцию РПА могут покинуть еще несколько депутатов.


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