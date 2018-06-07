Состоится мониторинг ОБСЕ

8 июня, согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ проведет плановый мониторинг режима прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана, северо-восточнее города Мартакерт.

С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение будут осуществлять Личный представитель Действующего председателя ОБСЕ посол Анджей Каспшик и его полевой помощник Михаил Олару (Молдова).

Власти Республики Арцах выразили готовность содействовать проведению мониторинга и обеспечить безопасность членов миссии ОБСЕ.