Никол Пашинян: “Не вступлю ни в одну коррупционную сделку, не буду иметь неофициальные доходы, имущество, бизнес, долю”

В Национальном Собрании в эти минуты проходит внеочередное заседание, на котором обсуждается программа деятельности правительства. В начале заседания состоялась церемония приведения к присяге новоизбранного депутата от АРФ Дашнакцутюн Спартака Сейраняна, после чего премьер-министр Никол Пашинян представил программу правительства.

Как и во время избрания премьер-министром, Никол Пашинян заявил, что в Армении не будет привилегированных лиц, все будут равны перед законом. “Я приложу все усилия, чтобы этот закон действовал в первую очередь в отношении моего окружения, моих родственников, и я с гордостью могу заявить, что в ближайшее время мой сын будет призван на срочную службу армию. И он написал заявление, чтобы на добровольных началах проходить службу в Арцахе”,- сказал Пашинян, подчеркнув, что вопрос службы в армиии сыновей должностных лиц будет находиться в центре его внимания.

Премьер заверил, что родители проходящих срочную службу военнослужащих больше не будут обязаны содержать своих сыновей. “Мы будем следить за тем, чтобы государство обеспечивало солдат всем необходимым и на должном уровне. Мы не позволим, чтобы кто-либо заставлял наших солдат и офицеров голосовать тем или иным образом. Потому что ломая гражданскую волю солдата, мы ломаем его боевую волю и боевой дух”,- сказал Н.Пашинян.

Премьер заявил, что возглавляемое им правительство искоренит коррупцию и сделает это очень легко: «Если руководитель страны не замешан в коррупции, это уже важное условие разгрома коррупции”. Затем, посмотрев в объективы камер, Никол Пашинян сказал: “Глядя в глаза граждан, заверяю, что не будут заниматься бизнесом. Не вступлю ни в одну коррупционную сделку, не буду иметь неофициальные доходы, имущество, бизнес, долю и то же самое буду требовать от каждого члена правительства и каждого должностного лица”.

Пашинян коснулся также состоявшейся несколько дней назад встречи с крупными предпринимателями, в ходе которой заявил, что все предприниматели освобождаются от любого рода коррупционных обязательств и что ни один чиновник не может завладеть долей какого-либо бизнеса”.

Представляя другое приоритетное направление правительственной программы – проведение парламентских выборов в течение года, Никол Пашинян сказал: “Основной целью этих выборов должны стать механизм проведения свободных, справедливых и прозрачных выборов и возможность их возвращения народу. Может возникнуть естественный вопрос: почему не провести внеочередные выборы именно сейчас? Если говорить честно, то для нашей политической команды проведение выборов в нынешний период является наиболее выгодным вариантом, потому что воодушевление от осуществленной нами бархатной революции находится на пике и нет никаких сомнений, что если выборы будут проведены сегодня, то наша команда получит абсолютное большинство”.

Но, как отметил глава правительства, если руководствоваться этой логикой, то получится, что власть в стране сменилась, но ее содержание осталось прежним. Пашинян заявил, что выборы должны быть проведены в течение года, что даст возможность усовершенствовать за это время избирательную систему.

Премьер коснулся и карабахского конфликта, подчеркнув, что он не имеет силового решения, однако любая азербайджанская авантюра удостоится разгромного контрудара со стороны армянских вооруженных сил и всего армянского народа. Пашинян еще раз подчеркнул, что Арцах должен вернуться за стол переговоров. Премьер-министр напомнил о том, что до 1998 г. Арцах был полноценной стороной переговоров, однако власти Армении постепенно начали вести переговоры от имени Арцаха.

Никол Пашинян заявил, что если Роберт Кочарян и Серж Саргсян считали, что имеют мандат на ведение переговоров от имени народа Арцаха, то он не имеет на это ни политического, ни правового, ни морального права, поэтому от имени народа Арцаха могут говорить только арцахские власти.