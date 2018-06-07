Н.Пашинян: “Перед законом будут равны все, независимо от того, являются они членами фракции РПА или нет” (видео)

“Жизненный уровень не предполагает улучшение и остановку. До сих пор логика состояла в том, что ситуация ухудшится и на этом остановится. Сейчас логика состоит в том, что ситуация будет постоянно улучшаться”,- заявил на встрече с журналистами премьер-министр Никол Пашинян, отвечая на вопрос, когда улучшится социальное положение граждан Армении.

Комментируя замечание о том, что заместитель председателя Республиканской партии Армении Армен Ашотян видит элементы политических гонений со стороны властей, сказал: “Если внимательно приглядеться, то можно почувствовать, что Ашотян и республиканцы, все они подвергались репрессиям”.

На вопрос, есть ли договоренность с предпринимателями об их выходе из РПА, Пашинян ответил: “В своем выступлении я четко сказал, что перед законом будут равны все, независимо от того, являются они членами фракции Республиканской партии или нет. Вы увидите, что так и будет”.

По словам Пашиняна, сегодня перед правительством стоит задача выявить объемы теневой экономики. Что касается критических замечаний о том, что в представленной ими программе нет экономических показателей, премьер сказал: “Зафиксированные в программах предыдущих правительств цифры, как правило, не становились реальностью. Мы собираемся вместо представления мнимых цифр осуществлять в стране серьезнейшие содержательные изменения”.