Рост госдоходов, борьба с коррупцией, сокращение “тени”: премьер-министр о путях повышения пенсий

В Армении пенсии повысятся тогда, когда увеличатся госдоходы, и правительство посчитает, что может позволить себе решить эту проблему. Об этом в ходе сегодняшнего обсуждения в парламенте программы правительства заявил премьер-министр Никол Пашинян, отвечая на вопрос депутата фракции “Царукян” Наполеона Азизяна.

Премьер также отметил, что правительство будет работать в этом направлении каждый день, стремясь как можно скорее решить существующие проблемы и добиться ощутимых изменений. “Но я хочу в этом контексте высказать одно суждение. На мой взгляд, наилучшим решением является увеличение госдоходов, сокращение “тени” и борьба с коррупцией. Вместе с тем хочу подчеркнуть следующее. В процессе борьбы с коррупцией и “тенью” могут возникнуть ситуации, когда определенные круги начнут обосновывать, что коррупция лучше, чем ее отсутствие, что “тень” лучше, чем законность, потому что в процессе борьбы с “тенью” в какой-то период некоторые товары могут подорожать. Или может быть предпринята попытка вызвать подобные последствия. И люди начнут думать, что наличие “тени” лучше, чем борьба с ней, что коррупция лучше, чем борьба с ней. Необходимо четко понимать: мы будем последовательно идти по этому пути, и наша задача состоит в увеличении государственных дохдов. Этот процесс должен происходить открыто. И когда мы увидим, что госдоходы увеличились и мы можем позволить себе такие решения, мы обязательно это сделаем. То есть это наша каждодневная задача”,- сказал Никол Пашинян.

Премьер подчеркнул, что, находясь в должности главы правительства, не будет иметь неофициальных доходов, неофицильного имущества и долей в бизнесе: “Мой мессидж обществу состоит в том, что мы работаем не ради собственных доходов, а ради общества. Это очень важный принцип. Мы говорим, что освобождаем предпринимателей от всех коррупционных обязательств. И делаем это с целью увеличения госдоходв, в результате чего повысятся пенсии, зарплаты, государственные расходы в сфере здравоохранения и других областях”.

Что касается амнистии, то, по словам главы правительства, этот процесс должен происходить в условиях секретности. “Человек может подумать: в сентябре будет объявлена амнистия – и пойдет ограбит несколько квартир. Поэтому я не стану отвечать на этот вопрос. Что касается политической амнистии, то, на мой взгляд, это обусловлено политической целесообразностью”,- отметил Пашинян.

В ответ депутат Н.Азизян сказал, что понимает, волшебной палочки нет, просто пенсионеры находятся в тяжелом положении и ждут от правительства решительных шагов. “Я уверяю вас, что волшебная палочка есть, и она уже начала действовать. И уже есть конкретные результаты”,- ответил премьер-министр, выразив убежденность, что правительство во всех направлениях добьется серьезных результатов.