Н.Зограбян – РПА: “Вы разрушили всё своим цинизмом, наглостью и беспределом, при котором Конституция была превращена в половую тряпку”

“Душа наших коллег-республиканцев требует цифр”,- заявила в своем выступлении в ходе обсуждения в парламенте программы правительства депутат фракции “Царукян” Наира Зограбян, касаясь критических замечаний членов фракции РПА о том, что в программе нет экономических показателей – “показателей снижения уровня бедности, экономического роста, сокращения безработицы, роста инвестиций и ряда других цифр, поэтому я решила просмотреть цифры и обещания республиканских правительств последних лет, которые так и не стали реальностью”.

“Для 2017 года премьер-республиканец заявил об инвестициях на сумму 850 млн драмов. В результате расходная часть бюджета была представлена в качестве инвестиций. Это беспрецедентный фокус из жанра блефологии”,- заявила депутат. Она напомнила и об обещании построить железную дорогу Иран-Армения.

“После этого обещания прошло 8 лет, однако железная дорога так и осталась блефом. Вернемся немного назад: создание технопарка в Гюмри, превращение Дилижана в финансовый центр, строительство нового блока Мецаморской АЭС, повышение минимальной зарплаты как минимум в два раза, повышение пенсий, сокращение бедности на 8%. Это всё “выстреленные” и нереализованные цифры”,- сказала Наира Зограбян. По словам депутата, официальный показатель бедности составляет 30%, а если прибавить к этому число работающих бедных, то окажется, что уровень бедности превышает 60%. “Здесь сидит бывшее должностное лицо (Армен Ашотян.- Ред.), которое обещало обеспечить всех первоклассников компьютерами, причем заявляло об этом с уверенностью, присущей Наполеону. Пойдем еще дальше: создание более ста тысяч рабочих мест, причем не в сельскохозяйственной сфере. Число занятых должно было увеличиться на 30 тысяч, между тем, по данным Национальной статистической службы, произошло обратно – рабочие места сократились”,- сказала Наира Зограбян.

По словам депутата, в ходе длительного и мучительного управления страной со стороны Республиканской партии внешний долг Армении приблизился к “юбилейной” отметке в 7 млрд драмов.

“А теперь о демагогии и цинизме. Один из представлявших Республиканскую партию премьеров с этой трибуны заявлял: мы должны создать такую законопослушную среду, в которой коррупция не сможет стоять над законом и будет осуждаться всеми. Кто-нибудь помнит, чтобы в те годы какой-либо коррупционер был наказан высокопоставленным представителем клана – “общака”? Кроме того, один из представлявших этот же клан премьер-министров сказал: строительство новой Армении в наших руках, и мы сделаем это. Единственное, что вы сделали, это то, что разрушили всё своим цинизмом, наглостью и беспределом, при котором Конституция была превращена в половую тряпку”,- заявила депутат.

По словам Наиры Зограбян, перед правительством стоит одна главная задача: разрушить существующие в стране коррупционные барьеры, установить справедливые и равные правила игры, провести внеочередные парламентские выборы.