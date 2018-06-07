“Мы не для того пришли сюда, чтобы сказать: раз это решения РПА, то их нужно зачеркнуть”

“Чтобы программа правительства могла удостоиться адекватной политической оценки, она должна содержать измеримые показатели. Эта программа лишена таких возможностей, что, по сути, создаст проблему для обсуждения или критики вашей деятельности”,- заявил в ходе обсуждения в Национальном Собрании программы правительства депутат фракции Республиканской партии Хосров Арутюнян.

Перед тем, как задать вопросы премьер-министру Николу Пашиняну, депутат приветствовал “разумное политическое отношение” правительства к накопительной пенсионной системе, а также призвал “не возлагать решение проблем инвестиций или инвесторов на КГБ”.

Хосров Арутюнян также отметил: “В этой программе я не вижу каких-либо положений программ АРФ Дашнакцутюн или блока “Царукян”. Хочу понять, в чем проблема: они не участвовали в разработке этой программы, не взяли на себя ответственность или есть другое обстоятельство?”

В ответ Н.Пашинян попросил не называть Службу национальной безопасности КГБ. Затем отметил, что программы блока “Царукян” и АРФ Дашнакцутюн будут находиться в поле зрения правительства.

“Мы попытались добавить тот компонент, которые де-факто присутствует в правительстве. Я имею в виду компонент площади. Это не значит, что то, что написано, не существует. Мы всего лишь добавили к этому ряду еще один фактор – и это повестка революционной площади. В этом плане правительство, естественно, обсудит и 15 пунктов, и положения программы АРФД, и, почему нет, программы РПА или предыдущего правительства. Мы не для того пришли сюда, чтобы сказать: раз это решения РПА, их нужно зачеркнуть”,- сказал премьер.

Касаясь указанных в программе сроков, Пашинян отметил, что самый важный срок – это один год, в течение которого должны пройти внеочередные парламентские выборы.

В ответ Хосров Арутюнян заметил, что в программе должно было быть написано, что политическую ответственность за эту программу несут блок “Елк”, блок “Царукян и АРФ Дашнакцутюн.

По словам Н.Пашиняна, все политические силы имели возможность войти в состав этого правительства. Часть воспользовалась этой возможностью, другие – нет.

“Ответственность за реализацию программы несут те силы, которые организовали и осуществили в Армении ненасильственную бархатную революцию, и мы в полной мере взяли на себя эту ответственность со всеми вытекающими из этого положительными и отрицательными последствиями”,- сказал премьер.