Путин рассказал об общем будущем россиян и украинцев

РБК -Президент Владимир Путин заявил, что россияне и украинцы — это практически один народ, у которого общее прошлое и будущее. Об этом он сказал в ходе прямой линии, трансляцию которой вел канал «Россия 24».

«Я всегда относился к Украине как к братской стране и считаю украинцев и русских практически одним народом. У нас общее прошлое, и уверен, что, несмотря ни на какие трагедии сегодняшнего дня, общее будущее», — сказал он.



Президент отметил, что конфликт в Донбассе является «большой трагедией». Отвечая на вопрос беженцев с Донбасса, испытывающих сложности с трудоустройством в России, Путин поручил министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву отрегулировать этот вопрос. В частности, он сказал, что необходимо либерализировать получения российского гражданства. Глава государства добавил, что привлечение соотечественников в Россию является одним из способов преодоления демографического кризиса, начавшегося еще в 1990-е годы.





Фото: Алексей Дружинин / ТАСС



