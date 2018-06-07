КГБ Беларуси задержал еще несколько высокопоставленных чиновников по подозрению во взятке

Новая газета -В Беларуси задержали еще несколько высокопоставленных чиновников, однако их имена объявят в течение 10 дней. Об этом сообщил портал Tut.by со ссылкой на слова главы Комитета государственной безопасности Валерия Вакульчика.

«Речь идет о взятках на десятки тысяч долларов», — добавил Вакульчик.

Глава КГБ пояснил, что самая крупная взятка составила 140 тысяч долларов за год, однако суммы взяток «будут расти». «Хочу обратить внимание: речь идет не об одном человеке, не об одном факте, не об одном уголовном деле», — заключил глава КГБ.

Ранее КГБ республики Беларусь сообщил о задержании инспектора по Гродненской области и помощником президента Александра Лукашенко Сергея Ровнейко при получении взятки.

В сообщении КГБ уточняется, что Ровнейко был задержан с поличным при получении взятки в размере 200 тысяч долларов. Подозреваемый находится в СИЗО КГБ и дает признательные наказания, отметили в ведомствое.