Четверг, 07 июня
Внутренная политикаПолитика

Национальное Собрание приняло программу правительства



Национальное Собрание 62 голосами "за" и 39 "против" приняло программу, представленную правительством во главе с премьер-министром Николом Пашиняном. 

 


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