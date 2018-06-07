Медцентр, принадлежащий женам бывшего замминистра и Галуста Саакяна, пользуется “покровительством” правительства

ООО “Медицинский центр “Здоровое будущее” в рамках осуществляемой по госзаказу программы “Услуги по оказанию медпомощи при туберкулезе” получает крупные суммы, о чем Hetq.am писал еще в октябре 2015 г. Эта ситуация сохраняется и сегодня.

В 2015 г. медцентр “Здоровое будущее” оказал услуги на сумму 279 млн 305 тыс. драмов, в 2016 г. – на сумму 273 млн 183 тыс. драмов. Столько же денег было выделено и в 2017 г., а по положению на 30 апреля 2018г. стоимость услуг, оказанных медцентром, составила 8 млн 700 тыс. драмов.

Отметим, что это медучреждение обслуживает только больных туберкулезом детей, на лечение которых в 2015-2018 гг. в рамках госзаказа ежедневно выделялось 10 тыс. драмов. Больные могут лечиться в станционаре до 50 дней. В Минздраве сообщили, что если больной остается в больнице больше этого срока, то правительство уже не оплачивает его лечение.

Медцентр “Здоровое будущее” осуществляет деятельность по закупке и продаже готовых лекарств, реализации программ в сфере здравоохранения, организации больничной и внебольничной медицинской помощи. 50% компании принадлежат жене депутата Национального Собрания, члена Республиканской партии Галуста Саакяна, Жанне Агабабян, остальные 50% - жене бывшего замминистра здравоохранения Ваана Погосяна и исполнительному директору одной из поликлиник Эчмиадзина Лилит Гаспарян. Сын последней, Эдгар Погосян, является директором компании.

ООО “Медцентр “Здоровое будущее” было создано в июне 2002 г. Учредителями стали двоюродный брат Ваана Погосяна Ваграм Арутюняна, Лилит Гаспарян и ее родственница Маруш Мелконян. Жанна Агабабян стала акционером компании в 2015 г.

Напомним, что решением правительства от 1 марта 2007 г. ЗАО “Детский противотуберкулезный санаторий “Дилижан”, который действовал в подчинении Минздрава и которому на правах собственности принадлежала недвижимость площадью 1334,6 кв.м и земельный участок площадью 1,5 га, было разрешено заплатить за приобретение принадлежащего государству определенного числа акций.

В то время указанное помещение арендовало ООО “Медцентр “Здоровое будущее”, и приобретенное правительством имущество было отчуждено арендующей организации. Стоимость имущества была оценена в 19 млн 146 тыс. драмов, однако женам высокопоставленных должностных лиц оно было отчуждено за 14 млн 360 тыс. драмов.

В те годы Галуст Саакян был депутатом, а Ваан Погосян занимал должность начальника управления по организации медпомощи Минздрава РА.

Именно В.Погосян координировал программу, которая осуществлялась в Армении при финансировании Глобального фонда по профилактике СПИД/ВИЧ и борьбе с туберкулезом, а также работы Национального центра борьбы с туберкулезом, Республиканского центра профилактики ВИЧ/СПИД, Комиссии по координации мероприятий, направленных против СПИД, туберкулеза, малярии.

В этом плане компания, принадлежащая женам бывшего замминистра здравоохранения Ваана Погосяна и депутата-республиканца Галуста Саакяна, неслучайно пользовалась покровительством правительства.