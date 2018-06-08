Губернатором Сюника будет назначен член ППА, губернатором Армавира – член АРФД

На сегодняшнем заседании правительства губернаторы Сюникской и Армавирской областей будут освобождены от занимаемых должностей согласно собственным заявлениям. В Сюнике Ваге Акопяна сменит Карен Амбарцумян, в Армавире Ашота Каграманяна сменит Гагик Мириджанян.

Гагик Мириджанян по специальности врач. В 2015-2016 гг. занимал должность замминистра здравоохранения. На парламентских выборах 2017 г. был выдвинут кандидатом в депутаты по пропорциональному списку АРФ Дашнакцутюн.

Карен Амбарцумян на прошедших 5 ноября 2017 г. выборах в органы местного самоуправления баллотировался на пост мэра Сисиана по списку партии “Процветающая Армения”, однако незадолго до выборов снял свою кандидатуру.

Напомним, что на предыдущем заседании правительства были назначены восемь губернаторов.

Таким образом, партия “Процветающая Армения” получила три губернаторских портфеля – в Вайоц дзоре, Лори и Сюнике. Столько же губернаторских портфелей имеет АРФ Дашнакцтуюн – в Гегаркунике, Армавире, Арагацотне. Представители партии “Гражданский договор” назначены губернаторами четырех областей – Котайк, Ширак, Арарат, Тавуш (губернатор Тавуша беспартийный, но назначен по квоте “ГД”).

Дополнение. Правительство утвердило эти решения: Гагик Мириджанян назначен губернатором Армавира, Карен Амбарцумян - губернартором Сюника. Премьер-министр Никол Пашинян поздравил новоназначенных руководителей областей.

На снимке: Гагик Мириджанян (слева), Карен Амбарцумян (справа)