Льготы – компаниям “Лентекс” и “Араратский винный завод”

На сегодняшнем заседании правительства некоторые компании по предложению Министерства экономического развития и инвестиций получили льготы.

В частности, компания “Лентекс” освобождена от уплаты таможенной пошлины на импорт в РА товаров, используемых в легкой промышленности. Товары на сумму 687 млн драмов должны быть импортированы в Армению из Китая, Индии, Филиппин, Узбекистана, Германии.

ООО “Лентекс” было основано в 2003 г. в Гюмри. Компания является одним из крупных производителей чулочно-носочных изделий в Армении.

Налоговую льготу получило и ООО “Араратский винный завод”. Компании предоставлена 3-летняя отсрочка от уплаты НДС при импорте современного оборудования в период с 12 июня по 31 декабря. В рамках инвестиционной программы компания предусматривает приобрести нержавеющие металлические цистерны для производства и реализации алкогольных напитков, которые, по заверениям представителей предприятия, будут способствовать повышению качества и объемов продукции.

ООО “Араратский винный завод” было создано в 2015 г. Свою деятельность компания развертывает в Араратской области.