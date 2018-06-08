Компания дочери Самвела Алексаняна вновь получила льготу

Правительство на сегодняшнем заседании приняло решение предоставить таможенную льготу компании “Анитекс”. Как уже сообщалось, акционером этой компании является зарегистрированная на Кипре компания “Натком Лимитед” (NATCOM LIMITED), собственниками которой являются дочь депутата Национального Собрания Самвела Алексаняна Астхик Алексанян и сыновья бывшего министра энергетики и водных ресурсов Ливана Артюра Назаряна Питер и Гарри Назаряны.

Компания будет освобождена от уплаты таможенной пошлины на импорт в Армению оборудования, которое используется в легкой промышленности. 13 наименований товаров стоимостью около 8 млрд 686 млн драмов будут доставлены из Китая, Индии, Турции, Узбекистана, Южной Кореи.

Напомним, что 2 апреля предыдущее правительство также предоставило льготу компании “Анитекс”, отсрочив на три года уплату НДС при импорте товаров. “Анитекс” и компания “Эй Би Си Текстил” приобрели у бывшего премьер-министра Овика Абрамяна здание арташатской трикотажной фабрики и решили основать здесь производство текстиля.

На фото: Астхик Алексанян