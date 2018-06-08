“В вопросе пересмотра тарифов на электроэнергию и газ есть риски” – министр энергетики

В начале сегодняшнего заседания правительтства премьер-министр Никол Пашинян напомнил о том, что вчера, 7 июня, парламент утвердил программу правительства, в связи с чем премьер поручил министрам в недельный срок представить список мероприятий, вытекающих из этого документа. Мероприятия будут обсуждены и утверждены на следующем заседании правительства.

Затем премьер попросил министра энергетики и природных ресурсов Артура Григоряна доложить результаты изучений по пересмотру тарифов на электроэнергию.

“Вместе с заинтересованными сторонами мы оценили риски и все возможности в энергетической сфере, связанные с пересмотром тарифов на электроэнергию. Должен сказать, что на данный момент в вопросе пересмотра тарифов есть риски, которые мы не можем не учитывать. Они обусловлены беспрецедентно продолжительными работами на АЭС. За всю историю своей деятельности АЭС так долго еще не простаивала. И это обстоятельство может оказать большое воздействие на тариф. В настоящее время мы не хотим идти на этот шаг”,- сказал министр.

По словам А.Григоряна, риск содержится и в вопросе пересмотра тарифа на газ: “До конца этого года действует договоренность с Россией об импорте газа по цене 150 долларов на границе. Есть риск, связанный с курсом доллара-драма”. Артур Григорян отметил, что сейчас пересмотр тарифов возможен только для необеспеченных семей.

“Мы пришли к выводу, что есть возможность снизить на 10 драмов тариф на электроэнергию для социально необеспеченных семей”,- сказал министр.

Никол Пашинян поинтересовался, почему министр ничего не говорит о наличии или отсутствии коррупционных рисков.

“Я предлагаю продолжить изучение и в ближайшее время представить доклад с более подробным изложением темы. Обсуждения должны быть продолжены, чтобы мы убедились в том, что все сделано правильно и эффективно. Договариваемся о том, что для наиболее необеспеченных семей тариф снизится. В отношении тарифов для остальной части населения обсуждения будут продолжены, а выводы должны быть убедительными и прозрачными”,- сказал Н.Пашинян.