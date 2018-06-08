Во время мирных митингов светошумовые гранаты применяться не будут – Ален Симонян

Немногим ранее депутат парламентской фракции “Елк” Ален Симонян в ходе прямой трансляции на своей странице в Фейсбуке сообщил, что вчера состоялась его встреча с начальником Полиции Армении Валерием Осипяном, на которой была достигнута договоренность о том, что впредь во время мирных митингов полиция не будет применять светошумовые гранаты.

“Как вы знаете, 1 марта Гамлет Тадевосян погиб в результате взрыва свветошумовой гранаты. Кроме того, это спецсредство было использовано и против мирных демонстрантов на улице Хоренаци и на проспекте Баграмяна, вследствие чего многие граждане получили инвалидность”,- отметил депутат.

По словам Алена Симоняна, во время акции протеста против Сержа Саргсяна, которая проходила 16 апреля на проспекте Баграмяна, были использованы светошумовые гранаты, вследствие чего ранения получили сам депутат, архитектор Завен Григорян и Илен Рустами, у которой была разорвана губа. Симонян отметил, что светошумовые гранаты будут использоваться только с целью обезвреживания криминальных элементов.

Затем к пользователям Фейсбука обратился новоизбанный депутат фракции “Елк” Айк Конджорян, который сообщил, что чуть позже вместе с Симоняном представят личное поручительство с изменения меры пресечения обвиняемому по делу “Сасна црер”, сыну Павлика Манукяна Араму Манукяну. По словам Конджоряна, у Арама Манукяна есть проблема со здоровьем, которая все больше обостряется, поэтому они будут добиваться изменения ему меры пресечения, чтобы Арам ждал приговора суда на свободе.

Депутат вырпазил надежду на получение “хороших новостей” в этом вопросе.

Напомним, что несколько дней назад Ален Симонян и Айк Конджорян представили личное поручительство с целью изменения меры пресечения Геворку Сафаряну, однако суд отложил рассмотрение ходатайства.