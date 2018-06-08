Будут созданы историко-культурные заповедники “Крепость Бжни” и “Смбатаберд”

По предложению министра культуры Лилит Макунц будут созданы два историко-культурных заповедника – “Крепость Бжни” в поселке Бжни Котайкской области и “Смбатаберд” на территориях общины Ехегис и поселков Артабуйнк и Ехегис в Вайоцдзорской области. По словам министра, это памятники республиканского значения, которые будут включены в государственный список памятников. Согласно представленному на обсуждение правительства проекту решения, создание заповедников будет способствовать развитию туризма.

Сохранение и эксплуатация этих памятников будут осуществляться на средства, выделенные ГНКО “Служба сохранения историко-культурных музеев-заповедников и исторической среды”.

На снимке: крепость Бжни (фото: helpme.am)