Член группы “Сасна црер” Арам Манукян освобожден из-под стражи

Сын члена группы “Сасна црер” Павла Манукяна, Арам Манукян, освобожден из-под стражи. Суд общей юрисдикции города Еревана под председательством судьи Аршака Варданяна огласил решение об изменении Араму Манукяну меры пресечения в виде ареста на освобождение под поручительство депутатов Национального Собрания.

Напомним, что сегодня депутаты парламентской фракции “Елк” Акоп Конджорян и Ален Симонян представили в суд поручительство и заплатили 1 млн драмов. Поручительства представили также семь депутатов фракции “Царукян”.

Прокуроры Акоп Енокян и Артур Чахоян не возражали против ходатайства адвоката А.Манукяна Инессы Петросян.

Сегодня из-под стражи был освобожден еще один член группы “Сасна црер” – Арам Акопян.