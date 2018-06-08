Сюникцы призвали премьер-министра временно приостановить осуществление ряда горнодобывающих проектов

Сюникские представители девяти общественных организаций и трех партий (АРФ Дашнакцутюн, “Гражданский договор”, “Страна абрикоса”) сегодня обратились к премьер-министру Николу Пашиняну с предложением по приоритетнымдля области экологическим проблемам. Об этом нам сообщил председатель капанской общественной организации “Стабильное развитие” Армен Парсаданян. По его словам, поводом для такого предложения стал призыв Пашиняна самоорганизоваться и представить волнующие общественность первоочередные вопросы.

Как сообщил А.Парсаданян, в обращении к главе правительства говорится, что лозунг “Ни одного нового месторождения в Армении” является неоспоримым общественным требованием, которое приоритетно по отношению ко всем законам и должно быть включено в повестку правительства, пользующегося общенародным доверием.

Инициаторы предложили рассмотреть экологическую ситуацию в Сюникской области с точки зрения обеспечения национальной безопасности, а также временно приостановить осуществление ряда горнодобывающих проектов, которые могут углубить экологические проблемы в области.