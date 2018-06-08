РБК -Роскомнадзор убрал из реестра запрещенных сайтов 8 млн IP-адресов, доступ к которым был ограничен при попытке заблокировать Telegram.

Роскомнадзор разблокировал 8 млн IP-адресов, доступ к которым был ограничен из-за Telegram. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.



«Разблокированы подсети, которые больше не используются Telegram для осуществления деятельности на территории России», — пояснили в Роскомнадзоре. «Разблокированы часть подсетей Amazon и одна подсеть провайдера хостинга Online SAS», — добавили в службе.



Ранее о том, что были разблокированы более 7 млн IP-адресов, следовало из данных сайта usher2.club, который ведет гендиректор провайдера Diphost Филипп Кулин и следит за блокировками Роскомнадзора.



В конце апреля Роскомнадзор разблокировал 3 млн IP-адресов — две подсети Amazon и одну OVH SAS. При этом IP-адреса Telegram, находящиеся в составе данных подсетей, остаются заблокированными. Как заявили в ведомстве, аналогичные меру будут применяться и к другим подсетям.



В мае разблокированы были более 8 тыс. IP-адресов из подсети компании Alibaba.



Роскомнадзор с 16 апреля пытается заблокировать в России работу мессенджера Telegram из-за отказа руководства компании передать ФСБ ключи от шифрования переписки пользователей. Чтобы обойти блокировку, мессенджер использует IP-адреса облачных сервисов Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure и других.

Фото: Heline Vanbeselaere / STG / Zuma / Global Look Press



