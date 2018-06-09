Власти Алаверди обратились к премьер-министру с просьбой прекратить программу строительства ГЭС “Шнох”

Несколько месяцев назад в городе Алаверди сформировалось гражданское движение против правительственной программы строительства на реке Дебед гидроэлектростанции “Шнох” мощностью 76 кВт.

Соглашение о строительстве и эксплуатации ГЭС, которое заключили ООО “Дебед Гидро” (застройщик) и закрытый инвестиционный фонд “Круб инвесторов Армении” (спонсор) было утверждено правительством в августе 2017 г.

ГЭС должна охватить 22-километровый участок реки Дебед, расположенный между Дзорагетом и городом Ахтала. Общая стоимость проекта оценивается в 150-190 млн долларов.

Восемь членов совета старейшин Алаверди обратились к руководителю общины Сасуну Хечумяну с просьбой обсудить на ближайшем заседании совета старейшин адресованное премьер-министру Николу Пашиняну послание о прекращении программы строительства ГЭС “Шнох”. Внеочередное заседание совета старейшин по этому вопросу состоялось 8 июня.

До начала обсуждения С.Хечумян сообщил, что в связи со строительством ГЭС “Шнох” несколько месяцев назад администрация общины провела оценку рисков с участием двух экспертов – иностранного и местного. Последние зафиксировали все имеющиеся угрозы.

Выступившая на внеочередном заседании член совета старейшин Алаверди Светлана Петросян отметила, что в ходе строительства будет проложен трубопровод, через который и будет протекать река Дебед.

Другой член совета старейшин, Сейран Ованнисян, заявил, что если народ против строительства ГЭС, то местные власти должны поддержать его. .

В тексте послания, в частности, говорится, что жители Алаверди крайне обеспокоены грозящей реке экологической катастрофой. “Сегодня все мы представляем, какие необратимые последствия может иметь программа строительства ГЭС для Алаверди и других населенных пунктов, расположенных в бассейне реки Дебед.

И какие бы положительные оценки ни давали программе строительства ГЭС некоторые специалисты, которые утверждают, что в результате этого будут созданы новые рабочие месты, мы, алавердинцы, хорошо осознаем, какая катастрофа нам угрожает. По нашим сведениям, в ближайшие месяцы начнутся работы по строительству ГЭС “Шнох”. Считаем нужным отметить, что в Алаверди уже сформировалась группа активных граждан, которые выступают против строительства ГЭС. Вопрос крайне актуален, и активная часть населения общины готова бороться до конца. Мы, члены совета старейшин общины, готовы поддержать любую инициативу общественности. Поэтому мы хотим обратить Ваше внимание на эту чрезвычайно важную проблему и призвать принять соответствующие меры по прекращению программы строительства ГЭС “Шнох”.

Совет старейшин Алаверди единогласно принял решение направить послание главе правительства в надежде, что строительство ГЭС “Шнох” будет прекращено.