Премию «Аврора» в 1,1 млн долларов получил правозащитник Чжо Ла Аун

Гуманитарная инициатива «Аврора» отметила адвоката из Мьянмы за его борьбу за права рохинджа

10 ИЮНЯ 2018 Г. – ЕРЕВАН, АРМЕНИЯ – Третью ежегодную премию «Аврора» в размере 1,1 млн долларов получил сегодня адвокат Чжо Ла Аун, отмеченный за свою преданность делу борьбы за права рохинджа в Мьянме, в том числе их права на образование. За свою деятельность активист неоднократно подвергался преследованиям и притеснениям. На прошедшей в Армении церемонии Чжо Ла Ауну вручили премию «Аврора» – 2018, присуждаемую Гуманитарной инициативой «Аврора» от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям. В этом году на премию было получено 750 заявок из 115 стран.

Вартан Грегорян, соучредитель премии «Аврора» и член Отборочной комиссии, поздравил Чжо Ла Ауна, отметив: «Мы помним ужасы и насилие, с которым столкнулись депортированные во время Геноцида армянские беженцы, особенно женщины и дети, и потому для нас большая ответственность – поддержать миссию господина Ауна. Мы надеемся, что благодаря его деятельности в Мьянме, а когда-нибудь и во всем мире, будут приняты законы, защищающие самых уязвимых. Чжо Ла Аун делает выдающуюся работу с огромным риском для собственной жизни, доказывая, что даже один человек может оказать значительное влияние на ситуацию и помочь людям изменить свою жизнь к лучшему».

В качестве лауреата премии «Аврора» Чжо Ла Аун получит грант в размере 100 000 долларов и возможность продолжить эстафету добра, пожертвовав прилагающуюся к премии награду в 1 млн долларов выбранным им организациям. Господин Аун разделит награду между тремя международными организациями, которые оказывают беженцам в Мьянме медицинскую помощь и поддержку:

«Врачи без границ» (MSF-UK), Великобритания

Малазийское общество оказания медицинской помощи (Mercy Malaysia), Малайзия

Международная католическая комиссия по миграции (ICMC), США/Швейцария

Вот уже несколько десятилетий Чжо Ла Аун работает не покладая рук, используя свое знание законов для защиты прав лишенных гражданства рохинджа. Его стремление добиться справедливости для сотен тысяч беженцев-мусульман, которые подвергаются гонениям со стороны правительства Мьянмы, и для детей, оставшихся без доступа к образованию, с каждым годом становится лишь сильнее. За свою деятельность Чжо Ла Аун провел в заключении в общей сложности 12 лет, что тяжело сказалось на его семье.

Ставший лауреатом премии «Аврора» – 2018 Чжо Ла Аун заявил: «На мой народ наложены

жестокие ограничения. Мои люди утратили мужество и веру в себя, они лишились доступа к образованию и, как следствие, стали очень бедны. У меня разрывается сердце, когда я вижу, как мой народ подвергается подобной дискриминации. Поддержка премии «Аврора» позволяет мусульманам, пострадавшим от нарушений прав человека, добиться признания, и это очень важно. Постепенно о страданиях рохинджа узнают все больше людей по всему миру».

«Деятельность Чжо Ла Ауна воплощает в себе дух премии «Аврора». Его пример доказывает, что даже один человек может внести огромный вклад в борьбу с несправедливостью, которая часто кажется непреодолимой, и вдохновляет всех нас задуматься о том, как один смелый шаг в сторону поддержки самых уязвимых членов общества способен оказать неоценимое воздействие на ситуацию», – заявила Мэри Робинсон, член Отборочной комиссии премии «Аврора» и бывший Верховный комиссар ООН по правам человека.

Выдающиеся международные гуманитарные деятели и члены Отборочной комиссии премии «Аврора», в том числе лауреат Нобелевской премии мира Ширин Эбади, экс-президент Ирландии Мэри Робинсон, бывший министр иностранных дел Австралии и почетный президент Международной кризисной группы Гарет Эванс, бывший президент Мексики Эрнесто Седильо, директор Института глобальных инноваций в здравоохранении при Имперском колледже Лондона лорд Ара Дарзи, основатель «Врачей без границ» Бернар Кушнер и бывший Постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр приехали в Армению, чтобы воздать должное лауреату премии «Аврора» – 2018.

Чжо Ла Ауна также поздравил доктор Том Катена, ставший лауреатом премии «Аврора» в 2017 году благодаря своим исключительным достижениям. Доктор Катена оказывает медицинскую помощь более чем 750 000 жителей опустошенной войной территории Нубийских гор в Судане. Вот что сказал Том Катена: «Премия «Аврора» озарила своим светом жизнь народа Нубийских гор и придала нашему сообществу сил, что по большому счету позволило людям выжить. Я горжусь тем, что ряды лауреатов премии «Аврора» пополнились таким самоотверженным героем как Чжо Ла Аун. Я поздравляю его с получением этой награды и аплодирую его неустанным усилиям в борьбе за столь благородное дело».

Гости премии «Аврора» также отметили достижения двух других героев «Авроры» – 2018: Суниты Кришнан, правозащитницы и соучредительницы индийской организации Prajwala, и основателя мексиканского приюта La 72 отца Томаса Гонсалеса Кастильо, помогающего мигрантам из Центральной Америки.

Соучредители премии «Аврора» Вартан Грегорян, Нубар Афеян и Рубен Варданян и члены Отборочной комиссии поздравляют отца Томаса Гонсалеса Кастильо и других героев премии «Аврора» – 2018 с их выдающимися достижениями. Современные спасители, рискующие собой ради спасения других, вдохновляют мировое сообщество не оставаться равнодушными к вызовам, с которыми сталкивается все человечество.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

О Гуманитарной инициативе «Аврора» (Aurora Humanitarian Initiative)

Гуманитарная инициатива «Аврора», созданная от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям, стремится дать современным героям возможность и дальше помогать остро нуждающимся в гуманитарной помощи людям по всему миру, продолжая тем самым глобальную эстафету добра. Гуманитарная инициатива «Аврора» – это благодарность, воплощенная в действии. Инициатива рассчитана на восемь лет (с 2015 по 2023 год, в память о Геноциде армян 1915-1923 годов). Она будет поддерживать и продвигать глобальные проекты, создатели которых с риском для себя спасают самых уязвимых членов нашего общества. Этот замысел будет реализован через программы Гуманитарной инициативы «Аврора»: премию «Аврора», Диалоги «Аврора», Гуманитарный индекс «Аврора», Проекты благодарности и инициативу 100 LIVES.

Международная гуманитарная инициатива «Аврора» — филантропический проект Вартана Грегоряна, Нубара Афеяна и Рубена Варданяна, который привлек уже более 300 новых соратников и партнеров. «Аврора» рада каждому, кто разделяет нашу преданность человечеству.

Гуманитарная инициатива «Аврора» представлена тремя организациями: Aurora Humanitarian Initiative Foundation, Inc. (Нью-Йорк, США), 100 Lives Foundation (Женева, Швейцария) и IDeA Foundation (Ереван, Армения).

Дополнительная информация доступна на сайте www.auroraprize.com

О премии «Аврора» (Aurora Prize for Awakening Humanity)

Премия «Аврора» (Aurora Prize for Awakening Humanity) – это международная гуманитарная награда, созданная, чтобы воздать должное современным героям и их исключительному вкладу в дело спасения человеческих жизней в критических ситуациях, а также продвижения идей гуманизма. Премия вручается от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям. В период с 2015 по 2023 год (в память о восьмилетнем Геноциде армян, продолжавшемся с 1915 по 1923 год,) лауреат премии «Аврора» будет ежегодно удостаиваться гранта в размере 100 тысяч долларов. Он также получит уникальную возможность продолжить благотворительную эстафету, номинировав вдохновившие его самого на гуманитарную деятельность организации на награду в размере 1 млн долларов.

В Отборочную комиссию премии «Аврора» входят лауреаты Нобелевской премии мира Оскар Ариас, Ширин Эбади и Лейма Гбови, экс-президент Ирландии Мэри Робинсон, адвокат по правам человека Хина Джилани, бывший министр иностранных дел Австралии и почетный президент Международной кризисной группы Гарет Эванс, бывший президент Мексики Эрнесто Седильо, основатель «Врачей без границ» и бывший министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер, директор Института глобальных инноваций в здравоохранении при Имперском колледже Лондона лорд Ара Дарзи, бывший постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр, президент Корпорации Карнеги в Нью-Йорке Вартан Грегорян, а также обладатель премии «Оскар», актер и филантроп Джордж Клуни.

Дополнительная информация о премии доступна на сайте www.auroraprize.com