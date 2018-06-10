Почему НАТО создает новый командный центр в Германии

Deutsche Welle -Политика России стала главной причиной изменений, которые происходят в НАТО. Чтобы быстрее перебрасывать подразделения, альянс создает новые командования и повышает готовность своих сил.

НАТО укрепляет свои позиции. Ожидается, что в текущем году расходы на оборону европейских стран-членов альянса и Канады увеличатся почти на четыре процента по сравнению с 2017-м. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время встречи министров обороны стран НАТО, проходящей в Брюсселе 7-8 июня.

Это будет уже четвертый подряд год повышения расходов на оборону. Такая динамика особенно контрастирует с тенденцией сокращения как расходов, так и персонала НАТО, которая имела место до 2014 года - момента, когда Россия аннексировала Крым, и начался конфликт в Донбассе.

Альянс увеличивает численность персонала

Кроме того, министры обороны государств, входящих в НАТО, договорились увеличить на 1200 человек численность персонала в структуре органов военного управления альянса. Сейчас в ней заняты почти семь тысяч человек. Для сравнения - на момент окончания холодной войны в структуре командования несли службу 22 тысячи человек.

Действия России в отношении Украины породили беспокойство в восточноевропейских странах-членах НАТО. В ответ на это альянс уже укрепил свой восточный фланг, в частности, разместив на ротационной основе четыре батальона в Польше и странах Балтии. Теперь же цель НАТО - быть в состоянии быстро перебрасывать подкрепление этим подразделениям, пояснил Йенс Столтенберг.

Но в НАТО много чего происходит медленно. Например, альянсу понадобилось почти два десятилетия на то, чтобы обосноваться в новой штаб-квартире. Решение о необходимости ее постройки было принято еще в 1999 году. И только теперь министры обороны государств НАТО впервые смогли собраться в "штаб-квартире XXI века для альянса XXI века", как ее назвал Столтенберг.

Центр в немецком Ульме для быстрой переброски подразделений

Но в одном альянс стремится стать более быстрым - в возможности войск стран-участниц оперативно реагировать на угрозы. Для этого министры обороны дали добро на две инициативы. Одна из них - создание двух новых командных центров: для Атлантики (в американском Норфолке) и по обеспечению и логистике (в немецком городе Ульм).

Цель их создания Столтенберг объяснил так: "Обеспечить, чтобы у нас правильные силы будут в правильном месте в правильное время". То есть, первое командование позволит быстрее и эффективнее перебрасывать войска через Атлантический океан, а второе - по территории Европы. Местом расположения его немецкий Ульм был выбран потому, что там уже находится командный центр бундесвера, где, более того, и сейчас дислоцированы военные из целого ряда других стран.

Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) сообщила, что командование по обеспечению будет координировать все передвижения войск. Это касается вопросов документации и бюрократии, инфраструктуры, а также коммуникаций. В целом задачу, в выполнении которой Германия берет на себя лидерство, фон дер Ляйен назвала "гигантской".

И недаром, ведь после окончания холодной войны инфраструктура в Европе создавалась для гражданского пользования. И потребности военных часто не принимались во внимание. В итоге многие мосты не рассчитаны на перемещение по ним танков, возможности железной дороги часто не предусматривают погрузку бронетехники, а ее транспортировка по автодорогам тоже бывает делом очень хлопотным. Не меньшие сложности приносит и бюрократия, связанная с переброской войск через границу.

В НАТО понимают, что только созданием командований проблему не решить, и потому ранее передали Евросоюзу список своих нужд в отношении инфраструктуры. Ведь улучшение военной мобильности - также один из приоритетов ЕС.

Возможности НАТО к 2020 году: "четырежды 30"

Если обсуждение вопроса создания двух новых командных центров велось уже некоторое время, то вторая инициатива, с ней выступили США, является совершенно новой. Ее называют "четырежды 30". "Сегодня государства-члены альянса обязались к 2020 году иметь 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых судов, готовых к применению в течении 30 дней или менее", - уточнил Йенс Столтенберг.

В альянсе подчеркивают, что в рамках инициативы никакие новые подразделения создаваться не будут, а будет повышаться готовность уже существующих сил. "Речь идет о культуре готовности войск. А именно, о возможности поддерживать подразделения в высокой готовности, чтоб их можно было быстро передислоцировать", - отметила министр обороны Германии. По ее словам, старт этой инициативе дадут на саммите в июле, а детали должны проработать до конца этого года.

Следовательно, пока не известно ни то, каким будет количество этих 90 подразделений, ни то, какие именно это будут части. Также непонятно, что конкретно означают указанные 30 дней. По словам одного из собеседников DW в НАТО, когда ранее говорилось о готовности, то речь шла о времени от принятия решения до момента, когда подразделение выйдет из казарм.

Кого боится НАТО?

В ходе нынешней встречи министров обороны стран-членов НАТО Йенс Столтенберг чаще обычного упоминал Россию. Так, отвечая на вопрос о критической позиции нового правительства Италии касательно санкций ЕС в отношении Москвы, он поддержал эти ограничительные меры. Генсек НАТО отметил, что нарушение международных правил не должно оставаться без последствий. В то же время, по его выражению, "НАТО не ставит для себя цель изолировать Россию".

На вопрос, кого боится альянс, запуская инициативу "четырежды 30", Столтенберг ответил, что НАТО "не боится". Но по причине того, что мир меняется, альнсу приходится приспосабливаться. Первая из названых причин - политика России.

После введения Соединенными Штатами пошлин на сталь и алюминий, в том числе и для производителей из ЕС и Канады, чуть ли не главным вопросом журналистов стали разногласия между США и остальными странами НАТО. В альянсе их наличие признают, но не видят оснований для ослабления трансатлантических связей в сфере безопасности. "Многие министры подчеркнули важность единства НАТО. Мы должны оставаться едиными, в особенности когда мы видим, что Россия пытается нас разделить. Потому единство внутри альянса - наш самый важный сигнал при подготовке к саммиту", - подытожил Столтенберг.