Ким Чен Ын прибыл в Сингапур на китайском самолете

РБК -Лидер КНДР прилетел в Сингапур, где должна пройти его историческая встреча с Дональдом Трампом. До последнего момента сохранялась интрига, какой именно самолет будет использован для доставки Ким Чен Ына к месту саммита



Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Сингапур для встречи с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом в своем Twitter сообщил глава МИД страны Вивиан Балакришнан.



«Приветствуем председателя Ким Чен Ына, только что прибывшего в Сингапур», — написал министр, приложив к сообщению фотографию, на которой пожимает руку сходящему с трапа лидеру КНДР.



Как пишет The Straits Times, Ким Чен Ын приземлился на борту самолета Air China Boeing 747. До последнего момента не было точно известно, на каком именно самолете прибудет лидер КНДР Ким Чен Ын в Сингапур: точная информация об этом держалась в секрете по соображениям безопасности. Так, японские СМИ сообщали о том, что в Сингапур вылетел личный лайнер Ким Чен Ына — советский Ил-62. Однако южнокорейское агентство «Ренхап» сообщало о том, что для перевозки может быть использован предоставленный Китаем Boeing 747, обычно использующийся для перевозки высшего руководства КНР. Сервис Flightradar24 утром 10 июня зафиксировал, что этот самолет после взлета из Пхеньяна изменил свой пункт назначения с Пекина на Сингапур.



Самолет с лидером КНДР приземлился в аэропорту Чанги в 14:35 по местному времени (7:35 мск). После встречи кортеж с Ким Чен Ыном, в составе которого было около 35 автомобилей, направился в отель St. Regis, где и будет жить северокорейский лидер вместе с членами делегации.



Помимо Boeing, с лидером КНДР в Сингапур прилетели еще два самолета из Пхеньяна. Помимо личного борта Ким Чен Ына Ил-62 в аэропорт также прибыл грузовой Ил-76. Как утверждает японский NHK, на борту этого самолета могли находится автомобили для перевозки Ким Чен Ына по городу. Точно так же власти КНДР доставляли автомобили для кортежа и в китайский Далянь, где ранее Ким Чен Ын проводил встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.



Встреча Трампа и Ким Чен Ына должна пройти 12 июня. Как сообщали Bloomberg источники, знакомые с планами президента США, до начала официальных переговоров​ Трамп намерен провести личную беседу с северокорейским лидером, на которой будут присутствовать лишь переводчики.



Ким Чен Ын (слева) и ​Вивиан Балакришнан (Фото: @VivianBala / Twitter)



