Трамп отозвал свою подпись под итоговым заявлением саммита G7

Deutsche Welle -Президент США назвал канадского премьера "нечестным и слабым", отозвав после отъезда из Канады свою подпись под коммюнике по итогам саммита G7. В ЕС и Германии заявили о поддержке итогового заявления "большой семерки".

После завершения в Канаде саммита G7 президент США Дональд Трамп в воскресенье, 10 июня, неожиданно отозвал свою подпись под итоговым совместным заявлением. Это стало первым подобным случаем в истории формата "большой семерки".

Свое решение Трамп мотивировал позицией канадского премьер-министра Джастина Трюдо относительно новых таможенных пошлин США на сталь и алюминий. "Джастин Трюдо в ходе саммита G7 выглядел таким мягким и скромным, а после моего отъезда сказал на пресс-конференции, что "пошлины США были довольно оскорбительными" и что ему "не сядут на голову". Очень нечестно и слабо!" – написал президент США на своей странице в Twitter.

Несмотря на решение Трампа отозвать свою подпись, Евросоюз намерен отстаивать итоговое заявление саммита G7. "Мы придерживаемся коммюнике в том виде, в котором оно было согласовано всеми участниками", сообщил пресс-секретарь председателя Совета ЕС Дональда Туска на запрос агентства dpa.

"Германия поддерживает согласованное коммюнике", - заявил в воскресенье, 10 июня, официальный представитель правительства ФРГ, после возвращения канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel) в Берлин.

В канцелярии канадского премьера отвергли обвинения Трампа. "Премьер-министр не сказал что-то, чего он не говорил ранее, как публично, так и в личных беседах с президентом (Трампом – Ред.), - сообщается в заявлении. – Мы концентрируем наше внимание на том, чего достигли на саммите G7".

В ходе пресс-конференции по завершению саммита G7 Джастин Трюдо заявил, что Канада повысит таможенные тарифы для США в ответ на введение Вашингтоном новых пошлин на сталь и алюминий. "Мы не хотели бы это делать, но совершенно точно пойдем на этот шаг, поскольку мы, канадцы, дружелюбные и мудрые, однако не позволим собой командовать", - подчеркнул Трюдо.