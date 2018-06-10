Вследствие выстрела противника погиб контрактный военнослужащий Ваагн Элоян

10 июня около 18.00 на боевом посту одной из воинских частей, дислоцированных на юго-восточном направлении Армии обороны, смертельное огнестрельное ранение вследствие выстрела со стороны противника получил контрактный военнослужащий Армии обороны Ваагн Джоникович Элоян, 1992 г.р. Об этом сообщает Министерство обороны Республики Арцах.

Проводится следствие с целью выяснения обстоятельств произошедшего.

"Министерство обороны Республики Арцах разделяет горечь тяжелой утраты и выражает свою поддержку членам семьи, родственникам и сослуживцам погибшего военнослужащего",- говорится в заявлении МО РА.