В Маргаре кандидат-республиканец проиграл беспартийному кандидату

Вчера в 18 общинах страны прошли очередные выборы в органы местного самоуправления. В селе Маргара Армавирской области выбирали главу администрации. Кандидатов было двое – член Республиканской партии Хачатур Асатрян, занимавший должность старосты общины с 2006 г., и беспартийный, но пользующийся поддержкой партии “Процвветающая Армения” Эдгар Енокян.

В Маргаре избирательное право имеют 1028 человек. В голосовании приняли участие 644 человека, или 62,65%. По предварительным данным, действующий староста потерпел поражение: в пользу Хачатура Асатряна проголосовал 201 избиратель, в пользу 30-летнего Эдгара Епнокян – 433 избирателя. Последний и был избран главой местной администрации.

Не претворяющиеся в жизнь программы

Село Маргара находится на границе с Турцией. Через реку Аракс проложен мост, соединяющий две страны. После того, как 10 октября 2009 г. в Цюрихе министры иностранных дел Армении и Турции подписали соглашение, жизнь в Маргаре активизировалась. Были отремонтированы дороги межгосударственного значения, которые должны были обеспечить прямую связь с Турцией, состоятельные люди начали скупать земельные участки вдоль дороги, с целью развертывания в дальнейшем бизнес-проектов. Но очень скоро активность спала, и о Марагаре забыли.

Между тем село нуждается в капитальном ремонте общинных дорог, Дома культуры.

В местной администрации отметили, что из-за проблем с реализацией сельхозпродукции общинный бюджет не пополняется. Возникшая ситуация обусловлена в основном небольшими доходами жителей села. Из-за нехватки финансов местные власти не могут решать стоящие перед ними задачи.

Поступления в общинный бюджет формируются исключительно за счет средств административного бюджета. Последний же пополняется за счет взимания ограниченных видов налогов и местных пошлин.

Маргара, как и остальные общины страны, имеет 5-летнюю программу развития. В последние годы программы практически повторяются, так как капитальные проекты в общине почти не осуществляются. Вот основными положения последней 5-летней программы:

создание центра изучения новейших технологий ремонт Дома культуры продолжение строительства водопроводной сети капитальный ремонт общинных улиц и дорог продолжение работ по созданию сети внешнего освещения создание парка обустройство остановок общественного транспорта благоустройство футбольного поля.

На создание Центра изучения новейших технологий предусмотрено выделить 1 млн драмов. Согласно пятилетней программе, деньги должны быть выделены в этом году. Такая же сумма требуется и на благоустройство футбольного поля, однако финансирование предусмотрено в 2019 г.

На первом снимке: Хачатур Асатрян