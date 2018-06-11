Трамп раскритиковал Германию за "низкие расходы" на оборону

Deutsche Welle -По мнению президента США, страны Евросоюза наживаются на Америке: пользуются ее военной защитой, но выигрывают в торговом балансе. Отдельно он выделил Германию.

Президент США Дональд Трамп считает, что страны Евросоюза выигрывают от неравноправного баланса расходов на оборону. "Германия (медленно) направляет в сторону НАТО 1 процент от своего ВВП, в то время как мы платим 4 процента от гораздо более крупного ВВП. Неужели кто-то верит, что во всем этом есть смысл?", - написал он в своем Twitter в ночь на понедельник, 11 июня. И пригрозил: "Грядут изменения!"

По мнению Трампа, страны Евросоюза не только пользуются американской военной защитой, но и наживаются на США в торговых отношениях. "США покрывают почти весь бюджет НАТО, защищая многие страны, которые жульничают в торговле (они покрывают лишь малую часть расходов - и смеются)", - написал Трамп. По его мнению, Евросоюз в торговле с США имеет профицит в 151 миллиард долларов и поэтому должен значительно увеличить свои расходы на оборону.

По майским данным министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), объем расходов на оборону Германии составляет 1,24 процента от ВВП страны. К 2025 году этот показатель должен увеличиться до 1,5 процента. В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) не исключила, что со временем этот показатель может достичь 2 процентов.

Трамп требует от стран НАТО увеличить расходы на оборону по крайней мере до двух процентов ВВП. Как говорится в сообщении альянса, распространенном в марте, в прошлом году этой цели достигли, кроме США, только три страны - Великобритания, Греция и Эстония. Проблема Германии, как и некоторых других стран, в данном случае заключается в том, что хотя расходы на оборону были существенно увеличены, но из-за экономического роста доля отчислений в процентах практически не возросла.

Страны НАТО достигли договоренности приближать свои оборонные расходы к 2 процентам ВВП в течение 10 лет. Президент США Дональд Трамп, однако, настаивает, чтобы к 2024 году они составляли "не менее 2 процентов".