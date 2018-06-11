Комментарий пресс-секретаря МИД в связи с убийством военнослужащего Армии обороны Арцаха

Вчера вечером в результате очередного грубого нарушения с азербайджанской стороны режима прекращения огня на линии соприкосновения между Арцахом (Нагорным Карабахом) и Азербайджаном был убит военнослужащий Армии обороны Арцаха. Выражаем наши глубокие соболезнования родным и сослуживцам погибшего.

Этот шаг, сделанный накануне визита сопредседателей МГ ОБСЕ в Армению, расцениваем как очередную провокацию Баку, направленную на нагнетание обстановки и торпедирование договоренностей о снижении напряженности в регионе. Данный инцидент еще раз подтверждает важность соблюдения трехсторонних бессрочных соглашений по установлению и укреплению режима прекращения огня от 1994-1995гг., а также выполнения договоренностей, достигнутых на саммитах 2016-2017гг. по нагорно-карабахскому урегулированию, по внедрению механизма расследования инцидентов на линии соприкосновения, расширению возможностей команды личного представителя Действующего председателя ОБСЕ.

Мы неоднократно заявляли, что ключевым для достижения прогресса в процессе нагорно-карабахского урегулирования является установление способствующей мирным переговорам атмосферы. Подобные действия азербайджанской стороны, по сути, преследуют противоположные цели.

Ответственность за все возможные последствия этой провокации полностью несет азербайджанская сторона.