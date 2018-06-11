Восемь депутатов представили ходатайства об освобождении Жирайра Сефиляна под личное поручительство

Депутат парламентской фракции “Елк” Ален Симонян представил ходатайство об освобождении командира особого Шушинского батальона Жирайра Сефиляна под его личное поручительство. “Немногим ранее я встретился с адвокатом Жирайра Сефиляна Тиграном Егоряном и подписал ходатайство об изменении меры пресечения под поручительство”,- написал на своей странице в Фейсбуке Ален Симонян.

Аналогичные ходатайства представили также семь депутатов парламентской фракциии “Царукян” – Наира Зограбян, Микаел Мелкумян, Ваге Энфиаджян, Вардан Бостанджян, Вардан Григорян, Иветта Тоноян, Шаке Исоян.

Депутаты гарантируют, что Сефилян, выйдя на совбоду, проявит надлежащее поведение, не будет уклоняться от должного выполнения судопроизводственных обязательств, явится по вызову осуществляющего уголовное производство органа. Депутаты заверили суд, что в случае изменения меры пресечения берут на себя вытекающие из этого обязательства.

Напомним, что Жирайр Сефилян осужден к лишению свободы сроком на 10 с половиной лет, Геворк Сафарян – на 5 лет и 5 месяцев, активист, отец трех несовершеннолетних сыновей Нерсес Погосян – на 3 года 5 месяцев, участники Арцахской войны Грайр Топчян и Сасуник Киракосян, учитель дудука Галуст Григорян получили по три года. Жирайр Сефилян был признан виновным сразу по трем статьям УК РА: подготовка массовых беспорядков, незаконное приобретение и хранение оружия и боеприпасов, подготовка захвата зданий и строений. С самого начала судебного процесса Сефилян заявил, что это театрализованное шоу.

Остальные шестеро обвиняемых были признаны виновными в незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов, в подготовке захвата зданий и строений, а Геворк Сафарян – в подготовке массовых беспорядков. Согласно стороне защиты, ни одно из выдвинутых обвинений не было доказано в суде. Мало того, под видом применения уголовных статей осуществлялось преследование политического деятеля.