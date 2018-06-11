Открытое письмо Николу Пашиняну от группы авиаторов

Уважаемый премьер министр, я Давид Саргсян и группа небезразличных граждан, которые сильно обеспокоены состоянием авиационной отрасли Армении. Обращаемся к Вам с большой просьбой и надеждой, на то, что мы будем услышаны.

Вы подали всем гражданам Армении пример, пример не боятся власти, не боятся силовых структур, высказывать свое мнение по волнующим нас вопросам.

И с данным письмом-обращением, хочу обратиться лично к Вам и начальнику Службы Государственной Безопасности.

За последние 25 лет Армянской независимости мы неоднократно сталкивались со стеной безразличия и непонимания со стороны властей и руководства, которые целенаправленно вели политику уничтожения авиационной отрасли Армении.

Мы, пытались поднимать данный вопрос и донести его до сознания преступного правительства, но все наши попытки были сломлены. Мы не боимся громогласных слов, так как говорим правду.

Авиация – для Армении, которая находиться в изоляции со стороны соседей является живой артерией независимости и процветания. Именно гражданская Авиация в годы Карабахской войны помогла нашей стране выжить. Помогла сохранить жизни многих солдат и мирных граждан, которые были эвакуированы с точек конфликта. Именно гражданская авиация спасала от голода и холода граждан Армении в дни, когда наша страна была в полной продовольственной изоляции.

Армянская авиация дала Армении возможность жить в те трудные времена, и после всего этого была целенаправленно уничтожена. Уничтожили авиацию люди, которые хотели обогатиться за счет этого. И под покровительством преступного правительства каждый из руководителей откусил себе смачный кусок, совершенно не заботясь о каком-либо процветании и восстановлении.

В нашем любимом аэропорту, который преступным образом был передан в управление (якобы Аргентинцам), до сих пор царит полное беззаконие. Конечно же оно будет полностью отрицаться руководством этого заведения.

Но приведу вам факты:

Аэропорт:

Многие регистраторы, которые стоят на стойках регистрации пытаются обворовывать авиакомпании, занижая реальные показания веса багажа пассажиров, что безусловно является преступлением.

Так как точный вес воздушного судна — это приоритет безопасности выполнения полета.

Этим преступным действиям пособствует так же покровительство полицией и службой авиационной и госбезопасности аэропорта. Так как они имеют в этом предприятии долю за крышевание.

Руководство аэропорта Звартноц реагирует иногда, для того чтоб пустить пыль в глаза о якобы хорошей работе, но, как и водиться, наказав двух трех человек из самого низшего звена проблему не решить.

Стоит упомянуть о ценах на обслуживание пассажиров в аэропорту «Звартноц».

Цена обработки одного пассажира в аэропорту исходила из следующих составляющих.

20 Евро (цена сбора аэропорта), плюс 3 Евро (цена за обработку службой авиационной безопасности), плюс 10 000 АМД (государственный сбор с пассажира). Итого получалось, что к стоимости билета надо прибавить 100% надбавки, чтоб покрыть расходы за перелет. Это еще не считая цену на авиатопливо в аэропорту «Звартноц», которые откровенно говоря заоблачные и имеет статус монополиста, цену на взлет посадку Воздушного Судна и цену перронной обработки груза.

При таком раскладе конкурировать в армянском небе, может только авиакомпания, которая имеет другой базовый аэропорт и прибыль с других направлений.

Так же стоит не забывать о таможенных службах аэропорта, и конкретно о начальнике таможни Армене Погосяне, который является братом Зам. Начальника управления гражданской авиации Арсена Погосяна.

Эти лица работали при всех прошлых правительствах и приносили ему доход. Так же данные лица участвовали в незаконной схеме переправки контрабандного товара из Турции в Москву. В данной схеме были так же задействованы юрист ГУГА РА Левон Джанибекян, и Начальник по авиационной безопасности, которые курируют свой бизнес по грузовым авиационным перевозкам в аэропорту «Звартноц». Я уверен, что если начать расследование, то с легкостью можно найти все цепочки данной схемы.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ:

Но как говорится зараза распространилась не только на аэропорт, а также на ГУГА РА (Главное Управление Гражданской Авиации Республики Армения)

В ГУГА РА, как и водиться в Гос. Учреждениях Армении, в штате состоит куча народа, которые просто просиживают себе штаны, в попытке на чем-то заработать, при этом называя себя авиационными специалистами.

Зарабатывают на разрешениях на выполнение чартерных рейсов, разрешениях для полетов той или иной авиакомпании. Когда из Управления с позором убрали А. Мовсесяна, который откровенно терроризировал всех в авиации и участвовал в отъёме бизнеса у других предпринимателей, то все дело хитро замяли, не дав ему продолжения, так как его заместители были замешаны не менее его в преступном сговоре, а именно ему полностью пособничал г-н Саядян, который до сих пор при должности и во многих вопросах руководствуется принятием того или иного решения исходя из приказа начальства или личных мотивов. Так же Зам.

Начальник управления А. Погосян, который тоже до сих пор торжествует на развалинах Армянской авиации. Мы озвучили основные фамилии, не вдаваясь в мелкие подробности, которые тоже должны быть непременно устранены.

Мы с большой надеждой каждый раз ждали перемен в лучшую сторону, но к сожалению, с каждым днем становилось все хуже и хуже. ГУГА РА до сих пор занимается откровенным очковтирательством, якобы развивая малую авиацию, при этом не говоря ни слова об основном направлении развития. Законы авиационные которые так же писались конкретно под определенные нужды, может и в какой-то части соответствуют международным требованиям, но ни каким образом не способствуют развитию Армянской авиации. Обвяленная позорная пятая свобода, которой как флаг размахивали предыдущие руководители, в условиях Армении потерпела полных крах.

Авиакомпания:

Как многим известно, то после распиливания государственной авиакомпании, которая в Армении была единственным национальным перевозчиком, у нас появилась Армавиа. И как бы это не звучало прискорбно о благополучии авиации Армении начал беспокоиться г-н Филев. В лице генерального директора А. Никитина. Который приложил все усилия для развития нашей авиации. И как только Армавиа достигла определенного развития, появился М.Багдасаров, который всеми своими позорными выходками продолжил дело Армянских Авиалиний по распиливанию капитала авиакомпании.

Команда М.Багдасарова, оказалась настолько бездарной, что, нарастив кадры авиакомпании, они просто окунулись с головой в долговую яму. В конечном итоге объявив себя банкротом и не понеся никакого наказания. Что было естественным учитывая его привилегированное положения у С.Саргсяна.

Не хочу Вас удручать рассказами об остальных попытках и бездарном руководстве, считаю, что написано и так достаточно, чтоб взглянуть на проблему трезво и с полным пониманием.

После всей эпопеи Армянской авиации, почти все специалисты, которые имели возможность и знания покинули Армению и уехали работать за границу, потеряв всяческую надежду на какое-либо развитие.

Но Вы своим духом, вдохнули в нас веру, веру в то, что мы возвратимся домой в Армению и будем работать на благо своего народа и своего государства.

Мы устали терпеть, боятся и последняя надежда на Вас.

Так как, после ухода с должности С.Аветисяна, проходят слухи о назначении на должность тех или иных лиц, которые так же, как и предыдущие имеют прямой интерес в авиации. Интерес, имеется ввиду личный интерес. В Армении на данных момент в сфере Авиации почти не осталось специалистов, знающих с толком дела все международные правила и законы. Именно знающих и понимающих, а не «тех» которые с помощью Google Translator переводят европейские законы заменяя название государства. Не «тех», которые за свою авиационную карьеру посвятили себя занятию бизнесом.

Мы хотим предотвратить окончательное потопление авиации Армении, и готовы с полными усилиями взяться за это дело. Выражаем готовность создать команду и посвятить себя делу восстановлению авиации, но нам нужна Ваша поддержка, поддержка правительства.

Мы хотим восстановить съеденную годами и несознательными персонами Славу авиации Армении.

И если Вы готовы нам помочь, то мы с удовольствием возьмемся за это дело.

С искренним уважением

Давид Саргсян

10 Июня 2018