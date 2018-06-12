Премьер-министр считает, что документ о гражданстве Армена Саргсяна должен быть опубликован

Вечером 26 апреля, до избрания премьер-министром, депутат Национального Собрания, лидер акций протеста в Армении Никол Пашинян встретился с президентом страны Арменом Саргсяном. “Господин Саргсян принес с собой также документ, согласно которому он лишился гражданства Великобритании в декабре 2011 года”,- написал на своей фейсбуковской странице Никол Пашинян.

Премьер считает, что эти документы должны быть опубликованы, однако администрация президента отказывается предоставить бумаги, ссылаясь на их личный характер.

Вопрос гражданства Армена Саргсяна обсуждается с момента его выдвижения на пост президента РА. Вопрос о том, что четвертый президент Армении может не удовлетворять требованию закона о наличии у него гражданства РА на протяжении последних шести лет, был одним из основных в ходе обсуждения, состоявшегося в Национальном Собрании до выборов президента.

“…Обсуждается ворпрос легитимности Вашей кандидатуры, и Вы не совершаете одно простое действие – не предоставляете справку властей Британии о том, что Армен Саргсян в таком-то году подал заявление об отказе от гражданства Британии и что это заявление было удовлетворено. Следовательно, с такого-то дня он не является гражданином Великобритании. […] И если в сложившихся условиях это действие не выполняется, то следует один вывод: такого документа просто не существует”,- заявил 1 марта в парламенте руководитель фракции “Елк” Никол Пашинян.

В качестве документа о своем гражданстве кандидат в президенты предъявил депутатам Национального Собрания справку о своем гражданстве и месте проживания, выданную Управлением паспортов и виз Полиции РА, однако документы, ставшие основанием для получения этой справки, так и не были опубликованы.

После появления записи Никола Пашиняна Hetq.am обратился в администрацию президента РА с просьбой предоставить копии документов, которые Армен Саргсян показал на встрече с ним.

Помощник президента РА Асмик Петросян собщила, что вышеупомянутая справка и является тем документом о наличии гражданства, который был представлен в Национальном Собрании и признан “соответствующим”.

А.Петросян отказалась предоставить документы о прекращении действия британского гражданства Армена Саргсяна, отметив, что они “носят личный характер, поэтому их предоставление они не считают целесообразным”.

“Что касается предоставления этих бумаг депутату Национального Собрания Николу Пашиняну, то это было сделано с целью ознакомления, поскольку президент страны Армен Саргсян обещал это ему лично”,- говорилось в тексте ответа помощника президента РА.

Пресс-секретарь премьер-министра Никола Пашиняна Арман Егоян пояснил, что на встрече в гостинице “Мариотт” Армен Саргсян представил выданную английской частной юридической компанией справку о том, что Армен Саргсян отказался от гражданства Великобритании в декабре 2011 г. и что с этого момента силой прецедентного права он считается утратившим гражданство Великобритании”.

“На вопрос г-на Пашиняна, почему справка получена не в государственной структуре, а в частной компании, г-н Саргсян ответил, что в Великобритании это принятая практика: гражданин для получения касающейся его какой-либо информации может обратиться не в компетентный орган, а в частную юридическую контору, и такая справка тоже считаеся достоверной”,- отмечалось в ответе пресс-секретаря главы правительства на письменный запрос Hetq.am.

“Г-н Пашинян принял эту информацию к сведения. Тем не менее, он считает, что справку следует опубликовать, чтобы экспертная общественность тоже получила возможность выразить мнение об этом документе”,- говорится в записке Армана Егояна.

На снимке: встреча Армена Саргсяна с Николом Пашиняном за несколько часов до его избрания премьер-министром (08.05.2018/ president.am)