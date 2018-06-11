Сокращенные работники ЗАО “Техут” требуют восстановить их на работе вместо жителей других общин

Сегодня около 06.30 утра жители Шноха, которые были сокращены администрацией ЗАО “Техут”, перекрыли дорогу, ведущую к компании. Участники акции напомнили о том, что ЗАО “Техут”, приступая к эксплуатации Техутского месторождения, забрало у них земли. Поэтому сейчас сокращенные работники уже не имеют средств к существованию и оказались в тяжелом социальном положении. До увольнения шнохцы взяли крупные кредиты в банке “ВТБ-Армения” и сейчас не могут их погашать. По словам участников акции, после их сокращения, в марте-апреле этого года, около 400 человек все еще продолжали работать. Из них лишь половина жители Шноха. Люди требуют, чтобы вместо работников из других общин на работу взяли их.

Бывшая уборщица Ануш Асатрян рассказала, что они еще 4 июня решили перекрыть дорогу и выдвинуть свои требования. Узнав об этом, представители ЗАО “Техут” пригласили их на собрание. “Мы пошли, но очень пожалели об этом. Они ни на один наш вопрос не дали ответа. Тагуи Карапетян и заместитель гендиректора ЗАО “Техут” Давид Тадевосян перебивали нас своими неопроеделенными высказываниями. У нас отняли землю, а сейчас мой ребенок хочет есть. Мы задолжали всем магазинам села”,- сказала Ануш.

“Компания “Техут” гарантировала нам работу в течение 50 лет. Куда делось это обещание? Если компания оказалась в трудной ситуации, пусть правительство окажет помощь, чтобы компания начала потихоньку работать”,- предложил один из шнохцев.

Руководитель общины Давид Гумашян отметил, что руководство ЗАО “Техут” четко заявило: компания начнет работать только с февраля будущего года.

В телефонном разговоре с Hetq.am начальник отдела информации и по связям с общественностью Группы компаний “Валлекс” Тагуи Карапетян сказала, что в данный момент компания не может назвать конкретные сроки возобновления работы.

По словам Т.Карапетян, изучившие состояние хвостохранилища пять экспертов представили свои заключения, которые в настоящее время обсуждаются. Пока не будет получено окончательное заключение о безопасности хвостохранилища, администрация не сможет назвать конкретные сроки возобновления работы.

Аспурак Шахкян проработал в ЗАО “Техут” пять лет. Сейчас он выплачивает кредит в размере 1,3 млн драмов. По словам Аспурака, банк “ВТБ” не стал ждать решения вопроса и уже конфискует их дома. “Мы требуем работы. У меня два кредита, которые я не могу погасить. Проценты растут”,- сказал Аспурак.

У Артака Галиняна трое детей и кредит на сумму 1,5 млн драмов. Артак проработал в ЗАО “Техут” шесть лет. Его напарник из Алаверди, он содержит внуков. Артака сократили, а напарника оставили. “Ради эксплуатации Техутского месторождения именно я, а не приехавший из Алаверди работник, отдал компании 1,5 гектара земли. Уж лучше пусть компанию полностью закроют, чтобы никто не работал, тогда нам не будет так обидно”,- сказал Артак.

Або Аветян долгие годы занимался в компании “Техут” строительными работами. Сейчас, после сокращения, он не знает, как погашать кредит. Сын Або служит в армии, дочь учится в институте. В ЗАО “Техут” работала и его супруга. Сократили их обоих. “Я им отдал один гектар своей земли”,- пожаловался Або.

Нарек Аветисян проработал в компании три года. Его кредит составляет 2 млн драмов. “Банк “ВТБ” увеличил на 4 процента кредитную ставку, так как зарплата на мой счет не перечисляется”,- сказал Нарек.

Або Аветян строил свой дом десять лет и сейчас боится, что банк его отберет. “Я взял кредит, чтобы построить дом. Нам даже не говорят, когда компания начнет работать. Если б они не отобрали у нас землю, можно было бы собирать в лесу ежевику, продавать и как-то перебиваться. Сейчас там проведена колючая проволока…”- с горечью сказал Або.

Армен Улиханян – единственный работник в семье. Его кредит составляет 1,2 млн драмов. Шнохец Артак Читчян считает, что раз компания не обеспечивает их работой, то пусть тогда уберет колючую проволоку вокруг леса, чтобы люди, как раньше, могли собирать ежевику, грибы. Чью землю не используют, пусть вернут, чтобы мы начали ее обрабатывать. Если наши земли в плохом состоянии, пусть выделят нам другие участки. Я отдал 2 гектара земли, чтобы меня обеспечили работой. Но сейчас они нас работой не обеспечивают. И что нам делать? Ни работы, ни земли…”- возмущался Артак.

По словам представителя администрации ЗАО “Техут” Фрунзе Норекяна, люди остались без работы и вышли протестовать. По его словам, 2 июня заместитель гендиректора ЗАО “Техут” Давид Тадевосян сообщил, что компания возобновит работу в феврале 2019 г. А люди заявляют: раз работы мало, пусть сперва обеспечат работой нас, а потом уже других.

Норекян считает, что компания может удовлетворить требование жителей общины. Давид Гумашян сказал, что президент Группы компаний “Валлекс” Валерий Меджлумян знает о поднятой шнохцами проблеме. Меджлумян заверил, что компания постарается обеспечить людей работой, либо окажет им помощь.

По словам старосты, Валерий Меджлумян даже ведет переговоры с банком “ВТБ” о том, чтобы отменить 4-процентное увеличение процентной ставки по кредитам.

“Если мы не выплатим кредиты, годы нашей работы в ЗАО “Техут” окажутся напрасными. У нас отобрали землю, пастбища, леса, все испортили, а сейчас из-за кредитов могут отобрать наши дома”,- сказал Нарек Аветисян.

После 4-часового блокирования дороги руководитель общины Давид Гумашян организовал онлайн-встречу гендиректора ЗАО “Техут” Саака Карапетяна и участников акции протеста. Журналистам не разрешили присутствовать на встрече. Уволенным шнохцам Карапетян пообещал через 2-3 дня встретиться с ними. После этого дорога была разблокирована.