США ввели санкции против трех российских компаний

РБК -Министерство финансов США объявило о включении в санкционный список еще трех российских компаний, которые, по мнению ведомства, связаны с ФСБ. В санкционный список физлиц внесены менеджеры одной из них.

В сообщении, которое опубликовано на сайте Минфина США, указывается, что в санкционный список внесены петербургские компании Digital Security, «Дайвтехносервис», а также ФГУП «НИИ «Квант».​ Утверждается, что все они связаны с Федеральной службой безопасности.

Digital Security — консалтинговая компания в области информационной безопасности. «Дайвтехносервис», по размещенной на ее сайте информации, специализируется на всех видах водолазного оборудования, средствах обеспечения водолазных, аварийно-спасательных и подводно-технических работ, водолазного снаряжения и инструмента.



ФГУП «НИИ «Квант» занимается разработкой и обслуживанием электронно-вычислительных средств и комплексов специального и гражданского назначения.



Помимо них, в санкционный список попали также зарегистрированные за пределами России компании Embedi и Erpscan, которые, по данным Минфина США,​ связаны с Digital Security.



Пополнился санкционный список и тремя физлицами из России. Речь идет об Олеге Чирикове, Владимире Каганском и Александре Трибуне из «Дайвтехносервиса».



В заявлении министра финансов США Стивена Мнучина новые санкции объясняются как активностью российских хакеров, так и угрозам подводным коммуникациям, связывающим США с Европой. Digital Security предоставляла ФСБ технологическую поддержку, а «Дайвтехносервис» - подводное оборудование для правительственных служб.



Последний крупный пакет санкций США вводили 6 апреля. Тогда под ограничения попали агрохолдинг «Кубань», компании «Базовый элемент», EN+, группа ГАЗ, ООО «Газпром бурение», UC Rusal, «Рособоронэкспорт».