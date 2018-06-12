CNN раскрыл содержание подписанного Трампом и Ким Чен Ыном документа

РБК -Содержание документа, подписанного лидерами США и КНДР в Сингапуре, стало известно благодаря фотографии, сделанной на церемонии подписания. Он представляет собой декларацию о готовности двух стран развивать «новые отношения»

Официально содержание документа, подписанного в Сингапуре Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном не раскрывается. Однако его текст виден на фотографиях с подписания, опубликованных CNN.



Фотография на церемонии подписания была сделана репортером AFP. На ней Дональд Трамп держит папку с соглашением разворотом к журналистам, что позволяет увидеть сам текст документа.



«Убеждены, что становление новых отношений между США и КНДР будет вкладом в мир и процветание на Корейском полуострове и во всем мире и признаем, что взаимное доверие может помочь в денуклеаризации Корейского полуострова», — говорится в преамбуле декларации.



Основная часть соглашения состоит из четырех пунктов. Первый из них говорит о приверженности двух стран к установлению новых взаимоотношений. Во втором пункте Ким Чен Ын и Трамп заявили о том, что США и КНДР будут привержены к установлению мира на Корейском полуострове. Третий пункт подчеркивает важность Пханмунджомского, соглашения, подписанного в конце апреля лидерами США и КНДР для процесса денуклеаризации региона. Четвертый пункт посвящен поиску и идентификации останков военнопленных и пропавших без вести в годы Корейской войны.



Переговоры Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре стали первой в истории встречей лидеров США и КНДР. Лидеры стран позитивно оценили итоги саммита. Ким Чен Ын заявил, что главы стран «решили оставить прошлое позади» и подписали «исторический документ». Президент США в свою очередь назвал встречу «фантастической» и дал высокую оценку самому Ким Чен Ыну. «Он достойный переговорщик. Он говорит от лица своего народа. Я узнал, что он очень одаренный человек. Я также выяснил, что он очень любит свою страну», — рассказал Трамп после встречи.



Фото: Jonathan Ernst / Reuters





