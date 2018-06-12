Работники Лусакертской племенной птицефабрики дали дирекции время на восстановление на работе уволенных коллег

Работники действующей в селе Нор Гехи (Котайкская область) Лусакертской племенной птицефабрики временно прекратили забастовку и акцию протеста.

В беседе с Hetq.am житель Нор Гехи Артур Ованнисян сообщил, что участники акции дали дирекции птицефабрики время на поиск путей восстановления на работе уволенных работников.

По словам нашего собеседника, достигнута договоренность провести в пятницу переговоры между владельцами предприятия и представителями бастующих. В ходе встречи будет обсуждаться вопрос восстановления на работе уволенных работников.

Напомним, что начиная с 8 июня дирекция предприятия без предупреждения и представления причин уволила более 60 человек. В знак протеста против этих действий бывшие и нынешние работники птицефабрики, а также жители села заблокировали ворота предприятия, вследствие чего никто не смог пройти на территорию птицефабрики.

На встречу с участниками акции протеста прибыл новоназначенный губернатор Котайкской области Романос Петросян, которому директор птицефабрики сообщил, что работники были уволены из-за финансовых проблем с предприятием.

Фото: Артур Ованнисян