Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре. Главное

РБК -12 июня в Сингапуре прошел саммит лидеров КНДР и США. Ким Чен Ын и Дональд Трамп провели исторические переговоры и пообещали «закончить войну».





Как это было



Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына прошла в гостинице Capella на острове Сентоса. Ее предваряли переговоры представителей США и КНДР. О ходе встречи рассказывал в Twitter и сам Трамп, но не сообщал подробностей. Он также писал на своей странице в Twitter, что надеется на хороший исход переговоров, несмотря на то что говорят «ненавистники» и «неудачники».



О темах, которые обсудят лидеры двух стран, стало известно накануне. Агентство ЦТАК сообщило, что на встрече обсудят «вопрос по установлению новых отношений между КНДР и США в соответствии с требованиями измененной эпохи и созданию перманентной и прочной мирной системы на Корейском полуострове, вопрос по осуществлению денуклеаризации Корейского полуострова и другие» вопросы.



Встреча могла и не состояться. Ранее Дональд Трамп отменил ее, объяснив это тем, что встреча «неуместна» на фоне «враждебных» заявлений МИД КНДР. Речь шла о критике ведомством военных учений США и Южной Кореи и угрозе Вашингтону ядерной войной. Несмотря на это, переговоры вскоре были возобновлены, стороны договорились о встрече на высшем уровне.



Встретившись, Трамп и Ким пожали друг другу руки и обменялись приветствиями. Так, лидер США уверил, что у двух стран сложатся «замечательные отношения», а Ким Чен Ын посетовал на сложности и препятствия, которые мешали ему попасть на саммит, но которые «удалось преодолеть, чтобы здесь оказаться».



Затем они отправились на двустороннюю встречу тет-а-тет, которая длилась около 40 минут. Трамп назвал ее «очень-очень хорошей».

Еще полтора часа длилась встреча в расширенном формате. На ней присутствовали госсекретарь США Майкл Помпео, глава аппарата Белого дома Джон Келли, помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. После этого переговорщиков ждал совместный ланч, в меню которого включили коктейль из креветок с авокадо и зеленым манго, говяжьи ребрышки и свинину с жареным рисом Янчжоу, тушеную треску под соей и крем из темного шоколада да ганаш, ванильное мороженое и выпечку на десерт. После обеда лидеры отправились на прогулку.



Итоги встречи



Лидеры США и КНДР подписали совместную декларацию. По данным CNN со ссылкой на фотографию с церемонии подписания декларации, в ней говорится о достигнутом прогрессе в отношении двух стран и продолжении диалога в отношении денуклеаризации Корейского полуострова.



В подписанном соглашении четыре пункта. Первый касается продолжения диалога двух стран.

Второй — установления мира на полуострове, для чего обе страны приложат все необходимые усилия. В третьем пункте описывается важность подписанного в апреле Пханмунджомского соглашения, которое посвящено процессу разоружения полуострова. В четвертом пункте обговаривается поиск и идентификация останков военнопленных и пропавших в годы Корейской войны (1950–1953).

Также по итогам саммита Трамп пообещал скоро прекратить формальное состояние войны с КНДР.

«Хотя соглашение о перемирии и было подписано, война так и не закончилась. Но теперь мы все можем надеяться, что скоро ей придет конец. И так и случится», — сказал американский президент журналистам.



США пообещали прекратить совместные с Южной Кореей военные учения. В обмен на это, по словам Трампа, Ким Чен Ын согласился уничтожить полигон для испытаний ракетных двигателей.



По словам Трампа, переговоры «прошли лучше, чем можно было ожидать», и стали «отличной прелюдией к миру».



Трамп пообещал пригласить Ким Чен Ына в Белый дом. Он назвал его «одаренным человеком», который «очень любит свою страну».





