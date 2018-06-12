"Войны - и нет им конца": в ФРГ представили тревожный доклад по проблемам войны и мира

Deutsche Welle -Пять ведущих немецких исследовательских институтов, занимающихся проблемами международных отношений и внешней политики, представили ежегодное экспертное заключение.

Каждый год пять немецких институтов, изучающих проблемы мира и разрешения конфликтов, анализируют главные тенденции международной политики безопасности. По итогам исследований ученые составляют экспертное заключение по проблемам мира (Friedensgutachten), в котором дают оценку происходящему. Заключение 2018 года вышло под названием "Войны - и нет им конца. Больше дипломатии, меньше поставок оружия". Вывод экспертов неутешителен: в мире происходит все больше войн, возникает все больше кризисов, а способность мирового сообщества обеспечить мир и безопасность во всем мире становится все слабее.

Эксперты говорят об ухудшении уровня безопасности

В центре анализа экспертов в этом году стояли различные проблемы современного мира. Одна из них - ситуация с многосторонним соглашением по атомной программе Ирана. Односторонний выход из этих договоренностей, провозглашенный президентом США Дональдом Трампом, является, по мнению аналитиков, актом фронтального наступления на международную систему мира и безопасности.

Эксперты отмечают ухудшение уровня безопасности в Европе. Так, Россия продолжает противоправную аннексию Крыма и поддержку сепаратистов на востоке Украины. Тем самым она грубо нарушает основные принципы принятой в 1990 году Парижской хартии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

В Турции президент Эрдоган разрушает принцип разделения властей, в массовом порядке ограничиваются гражданские свободы. Принципы либеральной демократии находятся под давлением - хотя и не таким жестким - и в таких странах как Венгрия и Польша. Их власти нарушают Европейскую конвенцию по защите прав человека и действующие договоры Евросоюза.

ООН демонстрирует беспомощность

Эксперты констатировали снижающуюся роль Организации Объединенных Наций в решении международных проблем. ООН продемонстрировала полную беспомощность по вопросам сирийского урегулирования и массового изгнания с мест проживания в Мьянме мусульман народности рохинджа, считают эксперты. В ряде случаев, отмечают авторы исследования, бездеятельность ООН объяснялась тем, что Совет Безопасности не мог принимать важные решения из-за их блокировки в результате противостояния России и Запада.

Исследователи констатировали, что число гражданских войн, ведущихся по всему миру, является самым высоким с 1945 года.

Особенно напряженной остается ситуация на Ближнем и Среднем Востоке. Сотни тысяч жертв войн в Сирии, Йемене и Ираке, почти 11 миллионов беженцев, газовые атаки в Сирии, зверства боевиков террористической организации "Исламское государство" являются наглядными примерами массового нарушения норм гуманитарного международного права в регионе.

В мире снижается число терактов

Осторожный оптимизм вызывает у экспертов ситуация с международным терроризмом. Начиная с 2015 года наблюдается постепенное снижение числа терактов по всему миру. Лишь один процент жертв террористов приходится на страны ОБСЕ.

Эксперты решительно отвергли тезис, что усилившийся приток мигрантов и либеральная политика в отношении беженцев повысили террористическую угрозу в Европе."Подавляющее большинство тех, кто в период между 2015 и 2018 годами совершил теракты в Европе, принадлежит к мигрантам второго или третьего поколения", - говорится в докладе.

Чтобы не допустить радикализации мигрантов, исследователи предлагают улучшить систему мер по их адаптации в новых условиях и разрешить воссоединение семей. Последнее они считают важным не только в гуманитарном плане, но и в качестве меры по обеспечению безопасности.

Экспертное заключение - о внешней политике ФРГ

Авторы исследования определяют круг рекомендаций для правительства Германии. Наряду с мерами в области миграционной политики речь идет и о задачах в сфере внешней политики. Учитывая выпады президента США Дональда Трампа, федеральное правительство совместно с партнерами должно выработать стратегию того, как ограничить вред, принесенный международным отношениям, определенными действиями США, полагают аналитики.

В целом эксперты считают внешнюю политику, проводимую Берлином, слишком пассивной. Они требуют, чтобы Германия лучше позиционировала себя на международном уровне. Прежде всего, Берлин должен использовать свои хорошие контакты в конфликтных регионах Ближнего и Среднего Востока, "чтобы открыть каналы для переговоров между различными враждующими группами".

В докладе содержится критика поставок Германией вооружения в Турцию и Йемен. В частности, предлагается остановить эти поставки в Турцию до тех пор, пока страна не прекратит действия, противоречащие нормам международного права.

Эксперты рекомендуют германскому правительству активнее сотрудничать по актуальным внешнеполитическим вопросам с другими странами Европейского Союза, прежде всего, с Францией. Федеральное правительство должно участвовать в выработке единой самостоятельной европейской политики безопасности, учитывающей многие аспекты, в том числе ситуацию с правами человека. Это поможет вновь сделать европейскую систему ценностей востребованной для многих других стран.