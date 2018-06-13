Никол Пашинян: “Мы собираемся в ближайшее время снизить подоходный налог”

“Мы собираемся в ближайшее время снизить подоходный налог. В отношении существующего плана ситуация не изменится, просто мы предлагаем, чтобы те пять процентов, которые граждане выплачивают в рамках обязательного компонента, снизились до 2,5%. Эта система будет действовать до тех пор, пока подоходный налог не будет снижен по инициативе правительства”,- сообщил в прямом эфире на своей фейсбуковской странице премьер-министр Никол Пашинян, отвечая на вопросы граждан.

Напомним, что нынешняя пенсионная система предусматривает накопление 10% доходов граждан. При этом 5% платит участник системы, 5% – государство. По предложенному правительством проекту 10% будут формироваться следующим образом: 2,5% платят граждане, 7,5% - государство.

Премьер отметил, что после снижения подоходного налога 2,5-процентный компонент вновь увеличится до 5%.

“Мы надеемся:, что в результате снижения подоходного налога “тень” сократится, тем самым будут зафиксированы реальные размеры заработной платы, что очень важно для сокращения теневой экономики. В целом же перед нами стоит глобальная задача – увеличить объемы госдоходов путем сокращения теневой экономики”,- сказал Никол Пашинян.