Никол Пашинян: “Ни один неэффективно работающий чиновник, кто бы он ни был, не может продолжать занимать должность”

Премьер-министр Никол Пашинян в прямом эфире на своей фейсбуковской странице ответил на вопросы граждан. Один из пользователей поинтересовался, знает ли глава правительства о всех назначениях, учитывая спорность кандидатур некоторых должностных лиц.

“Если назначение производится при наличии моей подписи, то я, разумеется, в курсе всех назначений и знаю также, что некоторые из них вызывают вопросы”,- ответил Никол Пашинян, подчеркнув, что не все назначения идеальны.

“Были назначения, которые вызвали большой шум, однако прошедший период показал, что эти люди оправдали себя, и они делают свое дело на высоком уровне. Я сейчас не буду говорить, кого имею в виду, но думаю, что такую оценку может дать каждый из вас”,- отметил Пашинян.

Продолжая эту тему, премьер заверил, что они пытаются работать максимально эффективно и вести в этом вопросе правильную политику.

“Если я почувствую, что события развиваются таким образом, чтобы могут привести к катастрофическим последствиям, то сразу же приму меры”,- подчеркнул Никол Пашинян.

Глава правительства также заверил, что ни один неэффективно работающий чиновник, кто бы он ни был, не может продолжать занимать должность.