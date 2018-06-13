Среда, 13 июня
Օбщество

Никол Пашинян: “Ни один неэффективно работающий чиновник, кто бы он ни был, не может продолжать занимать должность”



Премьер-министр Никол Пашинян в прямом эфире на своей фейсбуковской странице ответил на вопросы граждан. Один из пользователей поинтересовался, знает ли глава правительства о всех назначениях, учитывая спорность кандидатур некоторых должностных лиц.  

“Если назначение производится при наличии моей подписи, то я, разумеется, в курсе всех назначений и знаю также, что некоторые из них вызывают вопросы”,- ответил Никол Пашинян, подчеркнув, что не все назначения идеальны.

“Были назначения, которые вызвали большой шум, однако прошедший период показал, что эти люди оправдали себя, и они делают свое дело на высоком уровне. Я сейчас не буду говорить, кого имею в виду, но думаю, что такую оценку может дать каждый из вас”,- отметил Пашинян.

Продолжая эту тему, премьер заверил, что они пытаются работать максимально эффективно и вести в этом вопросе правильную политику.

“Если я почувствую, что события развиваются таким образом, чтобы могут привести к катастрофическим последствиям, то сразу же приму меры”,- подчеркнул Никол Пашинян.

Глава правительства также заверил, что ни один неэффективно работающий чиновник, кто бы он ни был, не может продолжать занимать должность.


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