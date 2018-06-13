Штрафы за нарушения правил дорожного движения должны соответствовать размерам заработной платы и доходам граждан

Вчера вечером премьер-министр Никол Пашинян ответил в прямом эфире на своей фейсбуковской странице на вопросы граждан, один из которых касался крупных штрафов, которые назначаются водителям за нарушения правил дорожного движения.

Премьер опроверг сведения о прекращении действия спидметров и камер видеонаблюдения, ответив, что вопрос временного прекращения действия этих устройств следует обсудить только при наличии соответствующего законодательного регулирования.

Пашинян заверил, что правительство амнистирует так называемые “безнадежные задолженности” и обсудит вопрос сокращения размеров штрафов за нарушения водителей.

“Штрафы должны соответствовать размерам заработной платы и доходам граждан Республики Армения”,- сказал Никол Пашинян.

В заключение глава правительства посоветовал водителям в случае назначения “выходящих за рамки логики” штрафов обжаловать их, создав тем самым возможность для их обнуления.