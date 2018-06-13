Премьер о проверках на месторождениях

Накануне премьер-министр Никол Пашинян на своей фейсбуковской странице ответил в прямом эфире на вопросы пользователей. Один из вопросов касался проверок на месторождениях.

Никол Пашинян сказал, что на этапе перехода от старой Конституции к новой происходит изменение статуса инспекционных органов, и проверки официально начнутся в ближайшее время.

“Для проведения проверок необходимо выполнить определенные подготовительные работы. Надеюсь, что в течение нескольких дней или недели эти структурные изменения будут осуществлены, после чего начнутся проверки”,- сказал Никол Пашинян.

По словам главы правительства, в Армении стандарты эксплуатации месторождений необходимо поднять на международный уровень, а процесс проверок должен осуществляться с участием представителей гражданского общества и специлизировавшихся в этой сфере СМИ, что позволит получить неопровержимые факты, которые и предопределят дальнейшие решения правительства.

“Думаю, очень важно, чтобы мы принимали решения, опираясь на факты. Это один из самых важных критериев эффективного управления”,- отметил премьер, добавив, что подобный подход исключит принятие решений в результате коррупции.

Напомним, что на состоявшемся 24 мая заседании правительства Никол Пашинян поручил провести проверки на месторождениях страны. Ранее на встрече с активистами, протестовавшими против эксплуатации Амулсарского месторождения, первый вице-премьер Арарат Мирзоян заверил, что первая проверка будет проведена на Амулсаре.