“Аво, ты бессмертен!”: в Мартуни проходят дни памяти Монте Мелконяна

“Аво, ты бессмертен!” – с такими словами в арцахском Мартуни началось мероприятие в память Монте Мелконяна, или Аво, как его здесь называли.

12 июня исполнилась 25-я годовщина гибели Национального героя Нагорно-Карабахской Республики, командира сил самообороны Мартуни Монте Мелконяна. В Мартуни приехали члены семьи Монте – его вдова, брат, сестры со своими семьями, боевые соратники из Армении и Диаспоры.

Мероприятие в память Монте началось с посещения установленного в Марзиле памятника герою и продолжилось у его бюста в центре Мартуни. После этого гости собрались в культурном центре города. Здесь была организована экспозиция, включавшая отрывки из выстулений и интервью Монте, его фотографии. А воспитанники детского сада, носящего имя героя, выступили с песнями и танцами.

Брат Монте, Маргар, от имени семьи Мелконянов выразил благодарность мартунинцам, отметив, что Монте уже их сын.

Жена Монте, Седа Гпранян-Мелконян, призналась, что приезд на родину в дни памяти Монте вызывает у нее противоречивые чувства.

“С одной стороны знаешь, что физически уже не увидишь этого человека, а с другой стороны испытываешь чувство благодарности за то, что повстречал в жизни такого человека”,- сказала Седа Гпранян-Мелконян.

Сестры Монте Майле и Марсия Мелконяны

Сестры Седы Гпранян-Мелконян

Сын Седы Саро-Монте



Родственники Монте

Друзья Монте



Жена и дочь Маргара Мелконяна

Члены семьи Мелконянов посетили дом боевого товарища Монте, водителя Комитаса.

Мать Комитаса, Раиса, с Маргаром Мелконяном и Седой Гпранян-Мелконян



Фото и видео: Акоп Погосян