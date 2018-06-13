Среда, 13 июня
Օбщество

Депутаты НС Наира Зограбян и Микаел Мекулмян представили ходатайство об освобождении Седрака Назаряна под личное поручительство



Депутаты парламентской фракции “Блок “Царукян” Наира Зограбян и Микаел Мекулмян представили ходатайство об освобождении члена группы “Сасна црер” Седрака Назаряна под их личное поручительство.

На проходящем в суде общей юрисдикции города Еревана судебном заседании по делу “Сасна црер” защитники Назаряна Ерванд Варосян и Лусине Саакян представили ходатайство об освобождении их подзащитного под личное поручительство.

Депутаты должны явиться в суд, чтобы узнать о своих правах и обязанностях при представлении поручительства. В эти минуты объявлен перерыв с целью выяснить, когда Наира Зограбян и Микаел Мелкумян смогут явиться в суд.


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