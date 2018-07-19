“Это село “закроют” – житель расположенного рядом с хвостохранилищем Гегануша

Всего в 800 метрах от межгосударственной автомагистрали Ереван-Мегри находится одно из крупнейших хвостохранилищ не только Сюника, но и Армении. По данным 2015 г., общая площадь Геганушского хвостохранилища составляет 180 тыс. кв.метров, что соответствует 25 футбольным полям. За прошедшие годы площадь хвостохранилища постоянно увеличивалась, и этот процесс будет продолжаться. Чем больше становится хвостохранилище, забирая все новые и новые земли, тем с большей тревогой жители Гегануша говорят о том, что когда-нибудь им придется покинуть село.

“Мы окажемся в ситуации Шаумяна. Посмотрите, каких размеров достигло хвостохранилище”,- сказал житель села Гегануш, 61-летний Артуш Костандян, показав в сторону хвостохранилища, которое, по словам, поднялось настолько, что геганушцам придется покинуть село.

Шаумян – один из населенных пунктов Капана, жители которого в 2000-х годах уехали отсюда, так как эксплуатирующая Капанское золото-полиметаллическое месторождение компания “Дино Голд Майнинг” (в дальнейшем “Данди Пришс Металс Капан”, а сейчас – Капанский горно-обогатительный комбинат) решила открыть здесь месторождение и с этой целью купила земли шаумянцев. Потом планы горнопромышленника изменились – было решено эксплуатировать месторождение закрытым способом. Сегодня Шаумян представляет собой развороченную пустынную территорию, куда горнообогатительный комбинат, принадлежащий уже российской компании “Полиметалл”, вывозит пустую горную породу. Неизвестные лица уничтожили принадлежавшие шаумянцам сады, и сейчас от некогда крупных фруктовых деревьев остались только пни, а кое-где видны стены полуразрушенных домов бывших жителей Шаумяна.

Площадь хвостохранилища равна площади 25 футбольных полей

Хвостохранилище, которое построено на бывшем русле реки Гегануш, принадлежит тому же Капанскому горно-обогатительному комбинату. Здесь скапливаются отходы и хвосты, образующиеся в процессе промышленного производства. Расстояние по прямой от центра Гегануша до хвостохранилища всего 1,6 км, а от соседнего села Гомаран – 900 метров.

Хвостохранилище начало эксплуатироваться в 1962 г. Его проектный объем составлял 8,7 млн кубометров, однако в 1978 г., когда накопилось уже 4,6 млн кубометров хвостов, хвостохранилище закрыли, и отходы Капанского комбината начали сбрасывать в Арцваникское хвостохранилище, которое эксплуатировал также действующий в Каджаране Зангезурский медно-молибденовый комбинат.

Председатель Союза зеленых Армении Акоп Санасарян рассказал, что государство, учитывая катастрофеское состояние здоровья местных жителей, снижение степени плодородности земли и общую экологическую ситуацию на соседних территориях, решило закрыть хвостохранилище. “Геганушцы продолжали жаловаться и после закрытия хвосторохранилища, так как восстановительные работы были выполнены с недостатками, хвосты продолжали распространяться в окружающей среде. На государственном уровне были даны обещания провести мероприятия по изоляции хвостохранилища от окружающей среды и улучшить эколоческую ситуацию. Однако произошло противоположное и, пожалуй, самое худшее”,- сказал А.Санасарян, учитывая возобновление использования хвостохранилища.

Хвосты, выливающиеся из трубы северной дамбы хвостохранилища

В 2006-ом ЗАО “Строительство ААЭС” по заказу компании “Дино Голд” приступило к расширению хвостохранилища и строительству системы водоснабжения. Работы завершились в 2007 г. Горнодобывающая компания взяла кредит на сумму 4 млн долларов в Европейском банке реконструкции и развития.

Геганушское хвостохранилище работает по закрытой циркулируемой системе, то есть очищенная вода не сливается в реку Гегануш, а поступает на комбинат для использования в производственных целях.

Вдалеке видны южная дамба и хвостопровод

По проекту расширения запланировано поднять дамбу хвостохранилища, благодаря чему его объем увеличится с 8,7 млн до 11,37 млн кубометров. В 2015 г. зеркальная площадь хвостохранилища составляла 108 тыс. кв.метров, общая площадь – 180 кв.м. Последняя цифра равна площади 25 футбольных полей. Хвостохранилище вместе с инфраструктурами занимает 32 га, что равно 45 футбольным полям. И эти цифры еще увеличатся.

“В Гегануше забыли, что такое черешня”

Когда мы спросили геганушца Артуша Костандяна, увеличилось ли хвостохранилище по сравнению с предыдущими годами, он удивился: “О чем ты говоришь! Пойди взгляни на Арцваникское хвостохранилище. Оно самое большое в мире. Но если они будут продолжать работать такими темпами, Геганушское по своим размерам обойдет Арцваникское”.

Озабоченный сложившейся ситуацией пожилой мужчина предложил как-нибудь утром встать у поворта и почувствовать, какой запах идет от хвостохранилища. “В Гегануше забыли, что такое черешня, а раньше деревья ломились от плодов. Были яблоки, груши, сливы… Все было”, – с ностальгией сказал Артуш Костандян и добавил: “В этом году много грецких орехов и ежевики”.

“Заходим в сад, но не можем срывать и есть фрукты. Их обязательно нужно оставлять под проточной водой. Когда идет дождь, вокруг все покрывается грязью,- продолжила 74-летняя Елена Гаспарян. – Нет человека, который бы не болел инсультом, инфарктом или другими болезнями…”

Население редеет

По результатам переписи населения 2001-го года в общине Гегануш проживало 356 человек, 280 из них – в селе Гегануш, 76 – в селе Гомаран. Результаты переписи населения 2011 г. больших изменений не зафиксировало, но было зарегистрировано сокращение численности населения: 324 постоянных жителя, 253 из них– в Гегануше, 71 – в Гомаране. А вот как описывает сегодняшнюю ситуацию Артуш Костандян: “В селе людей не осталось. Ночью свет горит лишь в нескольких домах”.

Продавщица свечей в церкви святой Рипсиме в Гегануше, Лариса Сафарян, говороит, что число прихожан заметно уменьшилось.

В 2017 г. в Капанском районе были укрупнены 38 населенных пунктов, которые объединились в одну общину с центром в городе Капане. “Разве в селе есть будущее?” – задается риторическим вопросом Елена Гаспарян. – Старосты нет, оставили только двух работников”.

При этом Геганушу, можно сказать, повезло, так как село находится всего в четырех километрах от Капана.

“Люди отсюда уедут …”

Если в 2006 г. в Геганушском хвостохранилище было 4,6 кубометров хвостов, то, по данным комбината, в 2007-2015 гг. сюда было доставлено 2,1 млн кубометров отходов. В результате объем хвостов достиг 6,7 млн кубометров. Но, согласно проекту, предстоит заполнить еще 4,7 млн кубометров.

Геганушцы все чаще говорят о том, что им придется покинуть село.

“Вы еще молоды, а мне уже 61 год, я могу не увидеть, но вы обязательно увидите, что село “закроют”,- сказал Артуш Костандян. – Лет через 10 или 20 люди уедут отсюда. Придут, купят за копейки землю. Могут, скажем, предложить 5 тысяч долларов, чтобы мы уехали отсюда”.

“А что будете делать, если предложат?” – спросили мы.

“А что мы можем сделать, вынужденно согласимся”,- ответил Артуш Костандян.

Фото и видео: Саро Багдасарян